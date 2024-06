108 milliárd forintos kerettel működik a július 1-től induló Otthonfelújítási program

Megjegyezte, hogy a program kapcsán tartott társadalmi egyeztetésre nagyon sok felvetés érkezett, így került be a támogatott fejlesztések közé a hőszivattyús fűtési rendszer kiépítése, valamint a műanyag mellett a fa szerkezetű nyílászárók beszerelése, és a kőzetgyapot hőszigetelés is.

Your browser does not support the video tag.