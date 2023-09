10 pont, amiért erős maradhat a magyar gazdaság

Megosztás itt:

A Mandiner beszámolója szerint a jelenlegi válságot a tárcavezető ikerdeficites helyzettel, magas kamatkörnyezettel és csökkenő reálbérekkel jellemezte, amilyennel régóta nem szembesült a magyar gazdaságpolitika. Kiemelte, hogy átvészeltük a helyzetet anélkül, hogy a gazdaság alapszövetei sérültek volna, vagy a válság tartós károkat okozott volna. Ez a 2010-ben választott gazdaságstratégiának is köszönhető – tette hozzá Nagy Márton.

10 elem, ami segített a jelenlegi válság átvészelésében

A miniszter előadásában 10 pontban sorolta fel azokat az elemeket, amelyek biztosítják a magyar gazdaság erejét, válságállóságát. Elsőként a politikai stabilitást jelölte meg, majd mellé vette a családokra való fókuszálást, a munkaalapú társadalmat, a magas beruházási rátát, a magas beáramló külföldi tőkét, a magas exportot, a komplex exportszerkezetet, a jó infrastruktúrát, a magas önfinanszírozást, amelyben nagy arányban van lakossági kézben a magyar államadósság. Úgy vélte, ezek az elemek együttesen tartják meg a gazdaságot és adják meg a lehetőséget a kilábalásra.

A pontok bővebb jellemzésében a gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy a térségünkben is ritka politikai stabilitás konzisztens gazdasági stratégiák alkalmazását teszi lehetővé, ami gazdasági stabilitást is ad az országnak. A családalapú rendszer kapcsán kiemelte, hogy a demográfiai folyamatok a későbbiekben fogják meghatározni a munkaerőpiaci helyzetet. Az, hogy ma Magyarország költ a legtöbbet a családokra, az nemcsak értékválasztás, hanem gazdasági kérdés is.

A munkaalapú társadalom apropóján hozzátette, hogy az nem a segélyeken alapszik, hanem azon, hogy mindenkinek legyen lehetősége munkát vállalni. Ennek eredményeként Magyarországon a 4 százalékos munkanélküliség az unióban az egyik legalacsonyabb, és mellette a foglalkoztatási ráta az egyik legmagasabb. Elmondható, hogy nálunk lényegében teljes a foglalkoztatottság. Igaz, hogy néhány EU-tagországban magas a munkanélküliségi ráta, de az már az adott nemzet segélyezéséről és a fiatalok munkavállalási kedvéről szól. Nagy Márton szerint a jelenlegi válság egyik furcsasága, hogy a gazdasági lassulás ellenére a munkaerőpiaci helyzet nem lazul, a vállalatok átmenetinek vélik a krízist, így igyekeznek megtartani a munkaerőt.

