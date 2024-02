Irány Mátraterenye! György-Horváth Zsuzsa ezúttal a Mancso Tanyasi Húsboltba látogatott el, megismerkedett egy olyan tojásválogató üzemmel, amiben naponta 30 ezer tojás érkezik és megtanulja, miként is készül a húsvéti kötözött sonka, de fény derül a mangalica burger titkára is.

Your browser does not support the video tag.