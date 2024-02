Joe Biden számos kínos bakija, sztorija után most egy újabb bővíti történettárát. Egy East Palestine nevű település lakói sérelmezték, hogy az amerikai elnök csak egy évvel azután látogatta meg őket, hogy tavaly vegyibaleset történt a városban.

Megszavazta az Európai Parlament illetékes szakbizottsága a migrációs paktumot. ha egy tagállam nem fogad be migránsokat, pénzt kell fizetnie. Hidvéghi Balázs EP-képviselő azt hangsúlyozta a HírTV-nek, hogy a kötelező kvóták állandósítják majd az illegális bevándorlást Európába.

Svenk: Szendrey Júlia szerepében Mosolygó Sára + videó

Alig egy hónap múlva mindenki megismerheti Petőfi Sándor és a márciusi ifjak történetét. Március 14-én mutatják be a mozik, a Most vagy soha! című kalandfilmet. Most bemutatjuk azt a színésznőt, aki Szendrey Júliát alakítja.