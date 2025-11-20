Lázár János a Festetics85 kiállításon beszélt: az állam súlyos bűne volt, hogy hűtlenséggel vádolta a kitaszított elitet. Történelmi jóvátétel Keszthelyen.

Több magyar előadó keveredett drogbotrányba. Korda György és Balázs Klári a művészi felelősségről beszéltek. Tuza Péter ügyvéd a jogi szigorról nyilatkozott.

Adathalász SMS-ek, csaló weboldalak! így védekezz az ünnepi szezonban. A rendelési szám a kulcs. A belföldi csomagokat december 19-ig add fel!

Iryna Zarutskát egy 14-szeres visszaeső bűnöző késelte halálra egy amerikai vonaton. Donald Trump a jogrendszer szigorítását követeli.

Belföld

Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó Törvénytelenül működik Budapest. A bíróság felszólította a főpolgármestert a helyettes kinevezésére. Karácsony a "lovas" Tüttő Katával próbálkozik.

Paláver

Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.

Kék hírek

Amikor a tető beszakad: Két emberéletet követelt a tűz Kecskemét külterületén – A megelőzés hiánya végzetes volt Kecskemét külterületén kigyulladt és összeomlott egy tanyaépület. A tűzoltók két holttestet találtak a romok között. A házban nem volt közmű.

Külföld

Készülés '56 évfordulójára: A kormány a hétvégi iskolákat és a magyar emlékezetet támogatja a nagyvilágban Nacsa Lőrinc bejelentette: 500 millió forintos kerettel indul az Erősödő Diaszpóra Program. Cél a magyar nyelv és kultúra megőrzése világszerte.

Belföld

Lebukott a baranyai balos hálózat: Magyar Péter új jelöltjei valójában a régi szocialisták bábjai + videó Baranyában lebukott a Tisza Párt: MSZMP-s párttitkár lánya és szocialista aktivisták a listán. A jelöltek nem nyilatkozhatnak.

Belföld

Karácsony Gergely vélhetően a szocialista Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek + videó A Magyar Nemzet szerint egyik nagy frakció sem támogatja a javaslatot, így Tüttő Katának alig van esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a javaslatot, akkor a főispán jogosult a főpolgármester -helyettes kijelölésére.

Belföld

Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó Teljes terjedelmében ég egy társasház teteje Budapest V. kerületében, a Hercegprímás utcában. A tűzoltók nagy erőkkel oltanak. Tudósítónk a helyszínen.

Külföld

A diplomáciai normák eróziója: Szervezettnek tűnő csoport zaklatta a lengyel nagykövetet Oroszországban Diplomáciai botrány: Lengyel- és ukránellenes jelszavakkal állták útját Krzysztof Krajewskinek. A lengyel védelmi miniszter a biztonság garantálását várja.

Kultúra

Séta a kortársba: Rekordszámú helyszínnel és különleges túrákkal jön a budapesti művészeti hétvége November 28-30. között rendezik meg az Art Weekend Budapestet. Rekordszámú, 42 helyszínen várják a látogatókat ingyenes programokkal és tárlatvezetésekkel.

Láncreakció

Láncreakció – A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” + videó Az adás vendége Kosztur András történész, Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály a Oeconomus vezető elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.

Külföld