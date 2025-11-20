Keresés

2025. 11. 20. Csütörtök
Szijjártó Péter Brüsszelből: Ez az őrültek háza – Még több pénzt akarnak a háborús maffiának, és büntetnék a békét + videó

Szijjártó Péter: örület van Brüsszelben. Újabb 100 milliárd eurót adnának Ukrajnának, miközben dőlnek a korrupciós csontvázak. Ez a háborús maffia pénzelése.

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát
Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember
Szalay-Bobrovniczky Kristóf kijárta a kormánynál a SZÉP-kártya juttatás új formáját
Drograzzia a belvárosi szórakozóhelyen: 16 embert állítottak elő, miközben Kaposváron metamfetamin labort számoltak fel + videó + videó
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó
Napindító – Kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv + videó
A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó
Előre kitervelt gyilkosság: Hűtőládában csempésztek le egy holttestet a panel 9. emeletéről + videó
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó
14 letartóztatás után is szabadlábon: A jogrendszer csődje okozta az ukrán menekült lány halálát Amerikában + videó

 Iryna Zarutskát egy 14-szeres visszaeső bűnöző késelte halálra egy amerikai vonaton. Donald Trump a jogrendszer szigorítását követeli.
A karácsonyi hajsza ára: Így kerüld el az adathalász csapdákat és a csaló webshopokat az ünnepi szezonban + videó

 Adathalász SMS-ek, csaló weboldalak! így védekezz az ünnepi szezonban. A rendelési szám a kulcs. A belföldi csomagokat december 19-ig add fel!
Korda György a drogbotrányokról: Nekünk példát kell mutatnunk – Vita a felelősségről és a sztárok hatásáról + videó

 Több magyar előadó keveredett drogbotrányba. Korda György és Balázs Klári a művészi felelősségről beszéltek. Tuza Péter ügyvéd a jogi szigorról nyilatkozott.
Történelmi szembenézés Keszthelyen: Lázár János szerint az állam vált hűtlenné a saját polgáraihoz, nem fordítva

Lázár János a Festetics85 kiállításon beszélt: az állam súlyos bűne volt, hogy hűtlenséggel vádolta a kitaszított elitet. Történelmi jóvátétel Keszthelyen.
Főispáni döntés jöhet: Sára Botond figyelmeztet, a főpolgármesternek december 8-ig van ideje, különben vége a játéknak + videó

 Törvénytelenül működik Budapest. A bíróság felszólította a főpolgármestert a helyettes kinevezésére. Karácsony a "lovas" Tüttő Katával próbálkozik.
Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani + videó

 A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.
Amikor a tető beszakad: Két emberéletet követelt a tűz Kecskemét külterületén – A megelőzés hiánya végzetes volt

 Kecskemét külterületén kigyulladt és összeomlott egy tanyaépület. A tűzoltók két holttestet találtak a romok között. A házban nem volt közmű.
Készülés '56 évfordulójára: A kormány a hétvégi iskolákat és a magyar emlékezetet támogatja a nagyvilágban

 Nacsa Lőrinc bejelentette: 500 millió forintos kerettel indul az Erősödő Diaszpóra Program. Cél a magyar nyelv és kultúra megőrzése világszerte.
Lebukott a baranyai balos hálózat: Magyar Péter új jelöltjei valójában a régi szocialisták bábjai + videó

 Baranyában lebukott a Tisza Párt: MSZMP-s párttitkár lánya és szocialista aktivisták a listán. A jelöltek nem nyilatkozhatnak.
Karácsony Gergely vélhetően a szocialista Tüttő Katát jelöli főpolgármester-helyettesnek + videó

 A Magyar Nemzet szerint egyik nagy frakció sem támogatja a javaslatot, így Tüttő Katának alig van esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a javaslatot, akkor a főispán jogosult a főpolgármester -helyettes kijelölésére.
Rendívüli: Lángokban áll egy ház teteje a Belváros szívében – A Hercegprímás utcában küzdenek a tűzzel + videó

 Teljes terjedelmében ég egy társasház teteje Budapest V. kerületében, a Hercegprímás utcában. A tűzoltók nagy erőkkel oltanak. Tudósítónk a helyszínen.
A diplomáciai normák eróziója: Szervezettnek tűnő csoport zaklatta a lengyel nagykövetet Oroszországban

 Diplomáciai botrány: Lengyel- és ukránellenes jelszavakkal állták útját Krzysztof Krajewskinek. A lengyel védelmi miniszter a biztonság garantálását várja.
Séta a kortársba: Rekordszámú helyszínnel és különleges túrákkal jön a budapesti művészeti hétvége

 November 28-30. között rendezik meg az Art Weekend Budapestet. Rekordszámú, 42 helyszínen várják a látogatókat ingyenes programokkal és tárlatvezetésekkel.
Láncreakció – A Pentagon magas rangú tisztviselői megérkeztek Ukrajnába, hogy „megbeszéljék a háború befejezésére irányuló erőfeszítéseket” + videó

 Az adás vendége Kosztur András történész, Toldi Ottó a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója és Tatár Mihály a Oeconomus vezető elemzője volt. A műsort Ferkó Dániel vezette.
Szijjártó Péter sajtótájékoztatót tart Brüsszelben + videó

 A magyar külgazdasági- és külügyminiszter 14 óra után kezdődő sajtótájékoztatóját a HírTV csatornáján, honlapunkon és közösségi felületeinken is élőben követhetik nézőink.

Vezércikk – Felszállt a füst – elárasztotta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját
Monitor – A tiszás fiatalok az oktatásra, az egészségügyre panaszkodnak
Radar - ISMÉT A GYEREKVÁLLALÁST ÖSZTÖNZI KÍNA

Radar - AZ AMERIKÁBAN MEGKÉSELT UKRÁN LÁNY

Radar - ÓVATOSAN A KARÁCSONYI ROHANÁSBAN
Radar - KORDÁÉK: FELELŐSSÉG IS JÁR A REFLEKTORFÉNNYEL

Híradó 17 óra
KARÁCSONY GERGELY VÉLHETŐEN TÜTTŐ KATÁT AZ MSZP POLITIKUSÁT JELÖLI FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESNEK

TOVÁBBI 135 MILLIÁRD EURÓT UTALNA UKRAJNÁNAK URSULA VON DER LEYEN

Paláver – Szijjártó Péter: Ez az az őrület, amit meg kell állítani
Klasszikus és könnyűzenei művek egyedi átirataival ünnepelt a jubileumi MVM ZENERGIA a Sportarénában

 Az MVM tizedik alkalommal rendezte meg az MVM ZENERGIA jótékonysági koncertet, amely idén először a Papp László Budapest Sportarénában kapott helyet.
Az amerikai béketerv csavaros üzleti megoldással simítaná el az orosz-ukrán területi vitát

 A The Telegraph cikke nem közöl pontos összeget, és a javaslat megfogalmazása sem ismert részleteiben, de diplomáciai körökben úgy vélik, hogy a konstrukció hosszú távú megállapodás alapja lehet.
Újabb szórakozóhelyeken razziázhat a rendőrség + videó

 A drogellenes harc jegyében újabb ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozóhelyek - közölte a rendőrség. Nemrég egy fővárosi klubban razziáztak az egyenruhások, ahol 16 ember szervezetében mutattak ki illegális bódítószert.
Folyamatosak a kórházi fejlesztések Magyarországon + videó

 Újabb 3 milliárd forinttal folytatódnak a kórházi fejlesztések Magyarországon - jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter kifejtette: több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények.
Szijjártó Péter: Európai emberek pénzét háborús maffiának elküldeni nem szabad + videó

 A külgazdasági- és külügyminiszter Ukrajna további eu-s támogatásáról mondott véleményt az Igazság órájában.
A háború további finanszírozásáról tárgyalnak a külügyi tanácsban + videó

 Brüsszelből Bugnyár Zoltán tudósította a HírTV-t.
Zelenszkij közeli barátai érintettek a maffiaügyben, egyikük elmenekült, egy másikat letartóztattak + videó

 A legmagasabb rangú politikus, aki eddig belebukott az évtized korrupciós botrányába Ukrajnában, a volt kormányfő-helyettes. Olekszij Csernisov 1 egész 3 tized millió dollár kenőpénzt kapott a maffiától.

Budai Gyula szerint Ruszin-Szendi Romulusz megfutamodott + videó

 Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője a volt vezérkari főnökről adott rövid nyilatkozatot.
Orbán Viktor: Állítsuk le a megnyerhetetlen háború és a korrupt ukrán háborús maffia finanszírozását

 A magyar miniszterelnök Ursula von der Leyen Ukrajna finanszírozását célzó legújabb javaslatára reagált közösségi oldalán.
A magyar balliberális múlt figurái jelentek meg a Tisza Párt jelölt-aspiránsai között + videó

 Magyar Péter új csapata: SZDSZ-es háttéremberek, MSZP-s káderek – írta meg az Origo.
Napindító – Hatalmasat lendített az Otthon Start Program a kislakások piacán + videó

 A „mini-apartmanok” iránt 2025-ben is erős a kereslet, különösen Budapesten és más nagyvárosokban. Erről és még további részletekről beszélt a Napindítóban Futó Péter, a Zenga.hu elemzési vezetője.
Napindító – Mesés karácsony a Várkert Bazárban + videó

 A Várkert Bazár idén is ünnepi fénybe öltözik, és a főváros egyik legvarázslatosabb adventi helyszíneként várja a látogatókat. November 29. és december 31. között különleges kulturális élmények kísérik végig az ünnepi időszakot. A témáról Petrovits Ákos programigazgató-helyettes beszélt a Napindítóban.
Napindító – Gyújtsunk fényt! jótékonysági batyus bál lesz november 22-én Dunavarsányban + videó

 Az eseményt önkéntesek szervezik, a bevétel a Szigetszentmiklósi EGYMI dunavarsányi intézményét és az Árpád Fejedelem Általános Iskola speciális tagozatát támogatja. Erről és további részletekről beszélt Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere a Napindítóban.
Napindító – Korrupció robbantotta fel az ukrán kormányt + videó

 A témáról és a legfrissebb kárpátaljai hírekről Dunda György, a HírTV helyi tudósítója számolt be a Napindítóban, így többek között arról is, hogy Európa a mozgósítás szigorítását várja Zelenszkijtől.

Bár hosszabb távra tervezett, most mégis hátrébb lép a Tisza Pártnál egy fontos ember

A miniszterelnök az EU-ról: Az Európai Unió veszélyt jelent ránk

Nyugat-Ukrajnára is csapást mért az éjjel az orosz légierő + videó

Ukrajna további finanszírozását sürgette Ursula von der Leyen

Szijjártó Péter: Nem tudom megítélni, hogy az elnök kristálytiszta-e a kérdésben + videó

Donald Trump engedélyt adott az Epstein-akták nyilvánossá tételére

The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

Los Angeles 2028 a cél: Márton Viviana és Luana a világelsőséget célozzák meg tekvondóban

Ezek a csapatok várnak a magyar focistákra a világbajnokságon

Csodálatos ferencvárosi menetelés a Bajnokok Ligájában

A vereség ellenére az elitkörben fiatal labdarúgóink
Napindító – Díjátadó ünnepség a pesti vármegyeházán + videó

 A Bethlen Gábor Alapítvány ünnepi díjátadója nem csupán megidézte a hagyományokat, hanem mély, megható pillanatokkal is megérintette a jelenlévőket. A témáról Fazekas István, református lelkész, teológus, fordító, Jókai- és Váci Mihály-díjas költő beszélt a Napindítóban.

