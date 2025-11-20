A nyugalom megzavarására alkalmas tervet leplezett le a kormány. Miközben Kijevben az "aranyvécés" korrupciós botrányok rázzák meg a közéletet, Brüsszelben nem a pénzcsap elzárásáról, hanem annak teljes kinyitásáról döntenének. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint "őrület lett úrrá" az uniós központban: fegyverre és a korrupt ukrán állam működésére költenék a magyar és európai családok jövőjét.
A Magyar Nemzet szerint egyik nagy frakció sem támogatja a javaslatot, így Tüttő Katának alig van esélye a többséget jelentő 17 szavazat megszerzésére. Amennyiben a közgyűlés nem fogadja el a javaslatot, akkor a főispán jogosult a főpolgármester -helyettes kijelölésére.
A drogellenes harc jegyében újabb ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozóhelyek - közölte a rendőrség. Nemrég egy fővárosi klubban razziáztak az egyenruhások, ahol 16 ember szervezetében mutattak ki illegális bódítószert.
Újabb 3 milliárd forinttal folytatódnak a kórházi fejlesztések Magyarországon - jelentette be az egészségügyi államtitkár. Takács Péter kifejtette: több településen is megújulhatnak az egészségügyi intézmények.
A legmagasabb rangú politikus, aki eddig belebukott az évtized korrupciós botrányába Ukrajnában, a volt kormányfő-helyettes. Olekszij Csernisov 1 egész 3 tized millió dollár kenőpénzt kapott a maffiától.
A Várkert Bazár idén is ünnepi fénybe öltözik, és a főváros egyik legvarázslatosabb adventi helyszíneként várja a látogatókat. November 29. és december 31. között különleges kulturális élmények kísérik végig az ünnepi időszakot. A témáról Petrovits Ákos programigazgató-helyettes beszélt a Napindítóban.
Az eseményt önkéntesek szervezik, a bevétel a Szigetszentmiklósi EGYMI dunavarsányi intézményét és az Árpád Fejedelem Általános Iskola speciális tagozatát támogatja. Erről és további részletekről beszélt Keresztesi Balázs Dunavarsány polgármestere a Napindítóban.
A Bethlen Gábor Alapítvány ünnepi díjátadója nem csupán megidézte a hagyományokat, hanem mély, megható pillanatokkal is megérintette a jelenlévőket. A témáról Fazekas István, református lelkész, teológus, fordító, Jókai- és Váci Mihály-díjas költő beszélt a Napindítóban.