Heti terror: Néhány nappal a támadás előtt helyezték szabadlábra a londoni késelőt

Az Iszlám Állam terrorszervezet vállalta magára a vasárnapi londoni késelést. Azt állítják, hogy a támadó a harcosuk volt.

„Arra lehet következtetni – sőt ezt a brit lapok le is hozták, nem titok, - hogy őt követte két rendőr civilben. Tehát annyira veszélyesnek tartották ezt a fiatal férfit, hogy miután kiengedték a börtönből – érthetetlen módon ugye felezve a hároméves börtönbüntetését – nyomkövetőt kellett viselnie, tehát tilos volt neki kimennie például bármelyik reptérre is, elhagynia London nagy területét. Nem volt házi őrizetben, de azért megfigyelés alatt tartották. Rendszeresen jelentkeznie kellett a rendőrségen is, de én azt mondom, hogy itt egy többéves kórképről van szó. Tehát őt azért zárták be 17 éves korában, mert brit barátnőjét rá akarta arra venni, hogy az ölje meg a saját szüleit, merthogy kuffárok, azaz hitetlenek. (…) Azért is vitték őt be, mert veszélyesnek tartották a társadalomra, annyira eluralkodott a radikális, iszlámhoz köthető nézetvilág rajta, hogy jobbnak tartották bezárni. De hát jó magaviseletért (...) kiengedték másfél év után és lehet látni, hogy néhány nappal azután már el is követett egy ilyen cselekményt.”