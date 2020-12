Heti terror: Fel akarja hígítani az EU a kontinens lakosságát

5047 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ezzel 276 247 főre nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt 162 idős, krónikus beteg. A gyógyultak száma megközelíti a 80 ezer főt. Az Európai Unió megőrizte egységét és győzött, Soros György pedig vesztett, és itt lenne az ideje, hogy az európaiak végre hazaküldjék őt Amerikába - írta Orbán Viktor miniszterelnök Európa nem hódolt be című, Soros György írására adott válaszában. A vakcinák közül egy, már december végén engedélyt kaphat- mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. A kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy mielőbb legyen bevizsgált és biztonságos koronavírus elleni védőoltás - hangsúlyozta a kormányszóvivő a Facebook-oldalán. Több mint 2 millió nyugdíjas postai úton is regisztrálhat a koronavírus elleni oltásra - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán. A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleménye szerint a kereskedelmi szervezetek és az Idősügyi Tanács javaslatára szombaton a kormány felfüggesztette az idősek vásárlási idősávját. A zsúfoltság elkerülését és a megfelelő távolságtartást segíti az idősek vásárlási idősávjának felfüggesztése - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályvezetője a közmédiának. December 11-től további egy hónapig ingyenes a parkolás a közterületeken, valamint az internet a digitális oktatásban részt vevőknek. Az emberéletek megvédése mellett kiemelt célunk a családok támogatása is - közölte a kormány közösségimédia-oldala. A közösségi oldalára feltöltött videójában Novák Katalin elmondta, hogy 2021. január 1-jén indul Magyarország eddigi legnagyobb otthonteremtési programja. A gyedben részesülő szülők is jogosultak az otthonfelújítási támogatás igénybevételére. Hollik István azt mondta, hogy Dobrev Klára „Magyarországot lejárató kampányát” Brüsszelből pénzelik, hirdetéseit a bevándorláspárti erők finanszírozzák. A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Gyurcsány Ferenc és felesége nem először köt szövetséget „a Soros-hálózattal” a hatalom megszerzéséért, és támad vele együtt saját hazájára. Az adóstop ellenére több baloldali kerületvezető is inkább a sarcolás mellett döntött - derült ki a Budapesti Srácok című műsorunkból. Legény Zsolt, ex-MSZP-s képviselő elmondása szerint nem az övé a csempészáru, nem követett el szándékosan bűncselekményt, és csak a határátlépésnél tűnt fel neki, hogy valami nincs rendben. Legény Zsolt hazudik, ugyanis a magyar konzulokat nem ő, hanem az ukrán vámosok hívták a helyszínre - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A kormány döntése értelmében hamarosan megújul az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 13 éve üresen álló épülete Lipótmezőn, és az ingatlan környezetét is rendbe fogják tenni - jelentette be a pénzügyminiszter a Facebook-oldalán. A szállodai szolgáltatókra, utazásszervezéssel foglalkozó vállalkozásokra is kiterjesztik a bértámogatást - mondta el Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Elkészült a hat megyét magába foglaló, Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna tervezési stratégiája - jelentette be az innovációs és technológiai miniszter, a zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa Nyíregyházán. Advent harmadik vasárnapja van, újabb gyertyát kell meggyújtani az adventi koszorún. A koronavírus-járvány fertőzöttjeinek száma 71 millió fölé emelkedett a világban, a halálos áldozatoké több, mint másfél millió, a gyógyultaké pedig közel 47 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint. Hazaárulás címén és még további vádpontokban indított büntetőeljárást az Ukrán Biztonsági Szolgálat a kárpátaljai Szürte település helyi képviselői ellen, amiért az ünnepélyes beiktatási ülésen elénekelték a magyar himnuszt. A koronavírus-járvány hivatalosan regisztrált fertőzöttjeinek száma 71 millió fölé emelkedett a világban, a halálos áldozatoké több, mint másfél millió, a gyógyultaké pedig 45 millióra nőtt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem ma reggeli adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt napokhoz hasonlóan szombatra is csaknem 13 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust. Nem csökken a napi új regisztrált fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a 14,7 milliós térségben szombatra 9606 fertőzöttet azonosítottak. Németországban járványügyi szakemberek és a kormány is arról beszél napok óta, hogy a novemberben bevezetett szigorítások után újabbakat kell életbe léptetni. Svájcban sokkal rosszabb helyzet, mint az első hullám idején és arányaiban kétszer annyi a napi fertőzöttek száma, mint Németországban. A görög biztonsági szolgálatok őrizetbe vettek Rodoszon két görög állampolgárt, akiket azzal vádolnak, hogy Törökország részére kémkedtek - közölte az ERT görög közszolgálati televízió a rendvédelmi szervekre hivatkozva szombaton. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszer-engedélyeztetési Hivatal engedélyezte a Pfizer és a BioNTech vállalatok koronavírus elleni oltóanyagának vészhelyzeti alkalmazását az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államok további százmillió dózis koronavírus elleni vakcinát vásárol a Moderna gyógyszeripari cégtől. A legnagyobb marokkói iszlamista csoportok szombaton elutasították az Egyesült Államok közvetítésével létrejött megállapodást a kapcsolatok rendezésére Izraellel. Január 5-ig felfüggesztik az afganisztáni béketárgyalásokat - ezt a kabuli kormány és a radikális iszlamista tálibok képviselői jelentették be szombaton a Twitteren. A Palesztin Hatóság 4 millió adag koronavírus elleni orosz vakcinát kap Oroszországtól a következő hetekben - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál. Ötvennégy diáknak veszett nyoma az észak-nigériai Katsina állambeli Kankara bentlakásos főiskolájából egy fegyveres támadás során - közölte az Arise helyi televízió szombaton. „Megvédtem a hazámat, és az én belügyminiszterségem alatt nem vesztek emberek a tengerbe” - jelentette ki Salvini. Matteo Salvini bejelentette, hogy tárgyalni akar Giuseppe Conte miniszterelnökkel a kormányzás jövőjéről. Salvini azt nyilatkozta, hogy felelőséget vállal minden döntéséért, amelyet az illegális bevándorlás megállítása érdekében hozott. Több ezren tüntettek az egymást követő harmadik szombaton Párizsban és több francia nagyvárosban a nemzetbiztonsági törvény vitatott passzusa ellen. Három drogkereskedőt fogtak el a rendőrök egy házkutatás alkalmával a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kótajban - közölte a térségi rendőr-főkapitányság. Ma este kezdik meg a honvédség tűzszerészei a Budapesten, a Kvassay hídnál talált bomba hatástalanítását, a művelet miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat.. Ma este kezdik meg a honvédség tűzszerészei a Budapesten, a Kvassay hídnál talált bomba hatástalanítását, a művelet miatt több forgalmas útszakaszt lezárnak, köztük a Rákóczi hidat. Ma lép életbe a MÁV-Start és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos vonalon hoz az utasok számára jól érzékelhető változást - közölte a vasúttársaság. Életbe lépett a MÁV-Start és a Volánbusz 2020/2021-es menetrendje, amely mintegy harminc vasútvonalon és ötven autóbuszos vonalon hoz az utasok számára jól érzékelhető változást - közölte a vasúttársaság. Női kézilabda Eb: Németország-Magyarország 32:25 A Bátori Szabolcs, Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid összeállítású magyar válogatott bronzérmet nyert a törökországi Mersinben zajló férfi torna Európa-bajnokság csapatversenyében. Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC-ZTE FC 2:0; MOL Fehérvár FC-Budafoki MTE 4:1 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Moser Medical Graz99ers (osztrák) 5:4 Férfi vízilabda ob I: KSI SE-Szolnoki Dózsa 5:15; PannErgy-Miskolci LC - UVSE Hunguest Hotels 11:11; Kaposvári VK - PVSK Mecsek Fűszért 13:11; Szeged-Eger 11:12 Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma-1-es Abu-Dzabi Nagydíj időmérő edzését.