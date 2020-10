Heti Terror: Brutális merénylet Franciaországban

1820 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 56 098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 38 beteg, így az elhunytak száma 1390 főre emelkedett, 16 007-en már meggyógyultak. Az új fertőzöttek átlagéletkora folyamatosan emelkedik a második hullámban - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa. Szlávik János hangsúlyozta: a védekezés alapvető eszköze a maszkviselés és a távolságtartás, ezekre oda kell figyelni. A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói - közölte a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke. Bubenkó Csaba elmondta: az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők. A magyarok csaknem fele jogszerűtlennek tartja a 2006-os brutális rendőri fellépést - derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből. A megkérdezettek 63 százalékának az a véleménye, hogy Gyurcsány Ferencnek vissza kellene vonulnia a politikától. 2006-ban a Gyurcsány kormány idején, demokrácia volt és nyugodtan lehetett tüntetni, ma pedig erre nincsen lehetőség - jelentette ki Varju László, a DK politikusa az Informátor című műsorunknak. Gyurcsány Ferenc már 2006-ban sem tudott igazat mondani, amikor lenyűgözőnek nevezte a tüntetőket szétverő rendőri erőszakot - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Polgári Mulató rendezvényén. Gulyás Gergely emlékeztetett: az akkori kormány semmit nem tett meg annak érdekében, hogy a példátlan bűncselekmény-sorozatot a rendőrök feltárják, és az igazságszolgáltatás sem volt képes megfelelő eljárások megindítására. Már rég feloszlatták és összeverették volna a tüntetőket, ha a baloldal lenne kormányon, mint 2006-ban – ezt üzenték az SZFE mellett kiállóknak a 2006-os rendőri brutalitás sértettjei. A Kruchina testvérek Credo című műsorunkban azt mondták: a hallgatók ma már élhetnek demokratikus jogaikkal, és szabadon kinyilváníthatják véleményüket. Történelemhamisítással vádolja Schiffer András Donáth Annát. Az LMP egykori társelnöke közösségi oldalán buktatta le a Momentum EP-képviselőjét. Donáth korábban a Facebookon azt írta, felmenője megjárta Horthy börtönét és lecsukta Rákosi is. Shiffer András közölte: Donáth Ferencet 1951 februárjában tartóztatták le, addig a Főtitkársági Iroda vezetője és a Központi Vezetőség tagja volt. Belső vizsgálat indult a Niedermüller Péter vezette erzsébetvárosi önkormányzatnál a DK-s áramlopás ügyében. Fennmarad az adócsökkentés a Széchenyi Pihenő Kártyánál 2021. június 30-ig, ha a parlament megszavazza a javaslatot, így jövőre csak 15 százalékos közterhet kell fizetni a Szép-kártyára utalt összegek után - közölte Izer Norbert államtitkár. A Magyar falu programmal a kormány célja az, hogy vonzóvá tegyék a falvakat - mondta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Sorozatban másodszor a legjobb lett a magyar befektetési ügynökség a közép-kelet-európai régióban - jelentette Menczer Tamás államtitkár. Az Európai Unió Tanácsa is jóváhagyta Magyarországnak a munkahelyvédelmi program keretében benyújtott 504 millió eurós hitelkérelmét - közölte a Pénzügyminisztérium. Továbbra is aktív a balkáni migrációs útvonal - mondta a miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója az M1-en. A világon már 42,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1,1 millió, a meggyógyultaké pedig 28,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, egy nap alatt hétezer feletti új beteget és több mint száz elhunytat regisztráltak. Szlovákiában a november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Szlovéniában bezárt a boltok zöme, leállt a szolgáltatóipar egy része és az idegenforgalom, miközben ismét megdőlt a korábbi csúcs az egy nap alatt regisztrált új fertőzöttek számában - írta a helyi sajtó. Romániában egy nap alatt 4761 új fertőzöttet jegyeztek fel. Csehországban egy nap alatt 15 252 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, ami az eddigi legnagyobb napi esetszám. Olaszországban egy nap alatt 19 466 új fertőzöttet regisztráltak, és 151 beteg halt meg. A francia nemzetgyűlés első olvasatban megszavazta a koronavírus-járvány miatti korlátozások kihirdetéséhez törvényi keretet biztosító egészségügyi rendkívüli állapot meghosszabbítását. Donald Trump amerikai elnök leadta a szavazatát Floridában, és ezzel csatlakozott ahhoz a több mint 54 millió amerikaihoz, akik úgy döntöttek, hogy még a november 3-án esedékes elnökválasztás előtt leadják voksaikat. Donald Trump amerikai elnök teljesen elszúrta a koronavírus-járvány kezelését - jelentette ki egy floridai kampányrendezvényen Joe Biden demokrata párti elnökjelölt mellett korteskedve Barack Obama előző elnök. Telefonon beszélt egymással Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök - tudatta az amerikai külügyminisztérium. Irán szerint kétes és korrupt a Washington közvetítésével megszületett izraeli-szudáni megállapodás kapcsolataik rendezéséről. Életbe léphet 90 nap múlva a nukleáris fegyverek teljes tilalmáról szóló nemzetközi szerződés, miután az ehhez szükséges ötven állam ratifikálta a megállapodást - tudatta a Twitteren Ausztria ENSZ-nagykövetsége. Folytatódnak a harcok az örmény és az azeri fél között Hegyi-Karabahban azután is, hogy a két ország külügyminisztere amerikai közvetítéssel Washingtonban tárgyalt. Az afgán biztonsági erők végeztek az al-Kaida nemzetközi terrorszervezet egyik magas rangú vezetőjével, Abu Muhszin al-Maszrival, aki szerepelt az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda legkeresettebb terroristáinak listáján. Afganisztánban 18-an meghaltak egy kabuli oktatási központ elleni öngyilkos merényletben, 57 sebesültet kórházba szállítottak. Fegyveresek megöltek öt gyereket és súlyosan megsebesítettek kilenc másikat egy iskolában a Kamerun délnyugati részén található Kumbában - közölte egy helyi tisztségviselő. Ötvenegy civil, tizenegy rendőr és hét katona vesztette életét a Nigériában a rendőri brutalitás ellen kirobbant tiltakozásokon eddig - ismerte be Muhammadu Buhari, az ország elnöke. Robbanás történt egy orosz tartályhajón az Azovi-tengeren, a legénység három tagja eltűnt - mondták el tisztségviselők. Párizs hazarendelte ankarai nagykövetét, miután a török elnök azt üzente francia kollégájának, hogy vizsgáltassa ki az elmeállapotát. Autóbalesetben súlyosan megsérült Pozsony egyik külvárosában Boris Kollár, a szlovák parlament elnöke - jelentette a TA3 szlovák hírtelevízió a rendőrség tájékoztatására hivatkozva. Gázolt a vonat Székesfehérváron, egy 46 éves férfi a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében értékesíthette a kábítószert az a hajdúszoboszlói férfi, akinek letartóztatását elrendelte a Miskolci Járásbíróság. Elkezdődött a téli időszámítás, hajnali 3 órakor az órákat 2-re állították vissza. A 63 kilogrammos Özbas Szofi bronzérmet szerzett a budapesti cselgáncs Grand Slam-viadalon. Női kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: FTC-Rail Cargo Hungaria - Krim Mercator Ljubljana (szlovén) 32:25 Női kosárlabda NB I: Atomerőmű KSC Szekszárd - Uni Győr MÉLY-ÚT 78:84; ELTE BEAC Újbuda - TFSE-MTK 63:78; PINKK-Pécsi 424 - Ludovika-FCSM Csata 47:85 Labdarúgó NB I: Ferencvárosi TC - Újpest FC 2-0; MTK Budapest - Kisvárda Master Good 1:1; Paksi FC - Budapest Honvéd 0:0 Férfi vízilabda ob I: PannErgy-Miskolc - ZF-Eger 9:9 Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Portugál Nagydíj időmérő edzését, a futamon ő rajtolhat az élről.