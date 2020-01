Heti terror: A röszkei határsértés egy terrortámadás volt

hirdetés

„Figyelmeztető lövések is eldördültek, gyakorlatilag a nemzetközi sajtó ezt hozta szalagcímként. Ez jogos volt, Földi úr?”

– kérdezte Déri Stefi műsorvezető a röszkei eseményekkel kapcsolatban.

„A figyelmeztető lövés az abszolút jogos, de jogos nem csak figyelmeztető lövés is, a határt ugyanis meg kell védeni és ugye el fog érkezni Európa is oda, – sajnos a magyar határ is, ez nem kétséges - hogy úgy kell reagálni egy szándékos határsértésre, ahogy egyébként az arab országok vagy az Egyesült Államok reagálnak. Tehát egyszerűen a határt megsérteni nem lehet, ráadásul ez egy terrortámadás volt, nem egyszerűen egy határmegsértési akció és a terrortámadás az nem spontán, a terrortámadás egy összehangolt, végiggondolt, tervezett akció, a meglévő törvényes rend ellen. Attól még, hogy nincs rajtuk robbanómellény meg nincs a kezükben géppisztoly attól a törvények ilyen durva támadása – hiszen a határ az egy alkotmányos élethelyzet, nem is csak Btk-s – az igenis egy terrortámadásnak minősítendő.”

- mondta a műsorban Földi László biztonságpolitikai szakértő.

„Mekkora erőfeszítésébe telik Magyarországnak megvédeni a határait? Mert hogy segítséget nagyon máshonnan nem kap."

- kérdezte Déri Stefi.

„Nagyon komoly, ha az anyagiakat is nézzük, a technikát és az emberanyagot is. Tehát itt sok-sok milliárd forintról beszélünk, amit egyébként lehetne a szociális kiadásokra és sok mindenre fordítani. Ehhez képest én azt hiszem, hogy Magyarország azzal, hogy a határait ilyen keményen védi az Európai Unió ezt nem veszi tudomásul - nem az, hogy nem veszi ki a részét belőle - ez mindenképpen egy figyelemre méltó dolog és tudomásul kell nekünk is venni, hogy ha nem is támogatják, de ezt a feladatot akkor is Magyarországnak a törvény betűje szerint, a schengeni határok védelmét el kell látni."

- tette hozzá Horváth József biztonságpolitikai elemző.

Hír TV