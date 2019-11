Heti Terror: A legszerényebb becslések szerint is még mindig tizenötözer ISIS harcos van Dél-Szíriában

A rendező minisztérium több mint 130 szakértőt hívott meg, köztük az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Rendőrségi Hivatal, valamint a NATO képviselőit is. A konferencián Szijjártó Péter bejelentette, hogy Budapesten lesz az ENSZ terrorizmus elleni hivatalának regionális programtámogató irodája. A külgazdasági és külügyminiszter azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csupán beszél a terrorizmus-ellenes harc fontosságáról, hanem tesz is érte: 200 katonája szolgál az Iszlám Állammal szembeni globális koalícióban, Maliban, a Nyugat-Balkánon, Afganisztánban, és hamarosan Libanonban is segítik a helyi erőket.

Kameránk elé állt Vlagyimir Voronkov, az ENSZ főtitkárhelyettese is, akivel arról beszélgettünk, hogyan képes a nemzetközi szervezet segíteni a terrorizmus-ellenes harcot.

„Van olyan statisztika, hogy a Közel-Keleten most nagyjából hány dzsihadista tartózkodhat?"

– kérdezte Déri Stefi műsorvezető.

„Szíriában még mindig folyik a polgárháború és az iszlamista háború a központi kormány, illetve a koalíció ellen. Dél-Szíriában a legszerényebb becslések szerint még mindig 15 000 ISIS-harcos van. A probléma az ő szempontjukból az, hogy Irakban a legfrissebb adatok szerint 18 306 ember van fogolytáborban, ISIS kollaborációs váddal(…)."

– mondta Dezső Tamás a Migrációkutató Intézet igazgatója.

Hír TV