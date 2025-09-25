Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó
2025. szeptember 25., csütörtök 22:30
Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?
Ritkán fordul elő, hogy egy hét alatt ennyi súlyos botrány árnyékolja be a politikai oldalt. Előbb egy papot zaklattak aljas módon, majd kiderült, hogy a baloldali politikusok hamis pedofilvádakat terjesztenek a közösségi médiában. A mélypont azonban akkor érkezett, amikor kiderült, egyesek közülük pisztollyal járnak rendezvényekre.
„A pedofíliával vádolókat szintén következetesen meg kell büntetni” – jelentette ki Lázár János Sopronban, élesen reagálva az elmúlt 72 óra politikai vádjaira. A miniszter szerint a cél, hogy a magyar államot meggyengítsék alaptalan vádakkal, és azok, akik fizetnek a kérdezőknek és az újságíróknak, Magyarországot akarják ellehetetleníteni. A vádak elutasítása mellett Lázár János radikális gyermekvédelmi szigorítást javasolt.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.