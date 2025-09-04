Háttérkép – Katonai parádé és atomnagyhatalmak találkozója Pekingben + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Szeptember 1-jén Pekingben, a Győzelem Napjának ünnepségén együtt volt az orosz, a kínai és az észak-kóreai vezető, valamint a világ országainak számos további vezetője, tisztviselője. Az eseményen egy másik vetületben, a világ egyes atomnagyhatalmainak képviselői, vezetői voltak jelen.

A pekingi csúcs kapcsán a műsor résztvevői a birodalmak, a történelem legújabb korszakának meghatározó nagyhatalmai története, politikai, katonai és gazdasági stratégiáik témájáról is elmondták véleményüket.

Milyen állapotban van most Európa, mint korábban meghatározó, jelenleg hanyatlófélben lévő birodalom?

Teljes adás: