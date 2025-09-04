Keresés

Háttérkép – Katonai parádé és atomnagyhatalmak találkozója Pekingben + videó

2025. szeptember 04., csütörtök 23:30 | HírTV

A Háttérkép adásában Bogár László és Boros Imre közgazdászok osztották meg véleményüket aktuális politikai és gazdaság-politikai témákról. A műsort Gajdics Ottó vezette.

  • Háttérkép – Katonai parádé és atomnagyhatalmak találkozója Pekingben + videó

A tartalomból:

Szeptember 1-jén Pekingben, a Győzelem Napjának ünnepségén együtt volt az orosz, a kínai és az észak-kóreai vezető, valamint a világ országainak számos további vezetője, tisztviselője. Az eseményen egy másik vetületben, a világ egyes atomnagyhatalmainak képviselői, vezetői voltak jelen.

 A pekingi csúcs kapcsán a műsor résztvevői a birodalmak, a történelem legújabb korszakának meghatározó nagyhatalmai története, politikai, katonai és gazdasági stratégiáik témájáról is elmondták véleményüket.

Milyen állapotban van most Európa, mint korábban meghatározó, jelenleg hanyatlófélben lévő birodalom?

Teljes adás:

Kapcsolódó tartalmak

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

 Míg Magyarország 20 évig gürcölt az EU kegyeiért, Ukrajna három év alatt kétszer annyi pénzt markolt fel Brüsszeltől, mint amennyit hazánk valaha kapott. Fegyverek, homályos számlák és feltételek nélküli kivételezés – ez a recept Kijevben, miközben a magyar adófizetők csak a brüsszeli szigor morzsáit kapják. Meddig nézzük tétlenül, hogy az EU a saját tagállamai helyett egy feneketlen kútba önti a milliárdokat?
Háttérkép – Trump atomfegyvereket telepít Európába, válaszul az orosz fegyverkezési lázra + videó

Háttérkép – Trump atomfegyvereket telepít Európába, válaszul az orosz fegyverkezési lázra + videó

 Miközben Zelenszkij folyamatosan fenyegeti Magyarországot, Isztambulban több fordulós tárgyalás zajlott, amihez az oroszok nem fűztek nagy reményt. Donald Trump emellett úgy döntött, atomfegyvereket telepít Európába, válaszul az orosz fegyverkezési lázra. A Háttérkép stúdiójában Bogár László és Boros Imre közgazdászok Gajdics Ottó műsorvezetővel feltárják, mi állhat még a háttérben.
