Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 10. Péntek Gedeon napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Háttérkép

Háttérkép – Jó hír Európának + videó

2025. október 09., csütörtök 23:30 | HírTV
elemzés Bogár László Boros Imre Háttérkép

Itt az újabb Patrióta fordulat, a jobboldal ugyanis óriási győzelmet aratott a Csehországban. Ébredezik Európa? Kezdhet félni az eddigi nyugat-európai mainstream irányt képviselő ballibeláris elit? Boros imre közgazdász és Bogár László közgazdász Gajdics Ottónak fejtették ki véleményüket.

  • Háttérkép – Jó hír Európának + videó

További híreink

Téged mennyire szerettek?

Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Tragédia a bölcsődében, a szülők összetörtek: „A fiunk ennél többet érdemelt”

Erre senki sem számított: együtt jelent meg az egykori sztárpár a vörös szőnyegen

Kőkemény helyesírási kvíz: Te hogyan teljesítesz?

Megkapta a magáét a dezertőr, a frakcióvezető nem kegyelmezett neki

Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso

Hiába vezetett két góllal az Újpest, a DAC nyerte meg a felkészülési mérkőzést

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

További híreink

Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó

Megható videón, ahogy a mentősök meglepték a nyugdíjas Zacher doktort

Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Összetört a híres mentőorvos, könnyeivel kűzködött + videó
2
Új központot kap Zugló: megnyílik a Zenit Corso
3
Nem a világháborúra – Magyarország és Szlovákia vétójának kulcsfontosságú szerepére mutatott rá Szergej Lavrov
4
Rémisztő – Kaszás Nikolett tragédiája után újabb rejtélyes eltűnés árnyékolja be a Pilist
5
A világot megrengető terrortámadást sikerült meghíusítani Belgiumban
6
Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó
7
Andrej Babis kemény üzenetet küldött Ukrajnának
8
Egyelőre megúszta a bukást Ursula von der Leyen + videó
9
Az Antifa magyar áldozata demonstrációra készül az Európai Parlamentben + videó
10
Durva pénzeső év végéig – 17 milliárdot oszt szét a kormány + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

 Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!