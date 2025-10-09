Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Itt az újabb Patrióta fordulat, a jobboldal ugyanis óriási győzelmet aratott a Csehországban. Ébredezik Európa? Kezdhet félni az eddigi nyugat-európai mainstream irányt képviselő ballibeláris elit? Boros imre közgazdász és Bogár László közgazdász Gajdics Ottónak fejtették ki véleményüket.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?