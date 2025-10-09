Háttérkép – Jó hír Európának + videó

Háttérkép - Több, mint politika: Trump mozgalma az, amit az elit nem tud megállítani? + videó

Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?