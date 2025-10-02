Háttérkép – Ha Ukrajna bekerül az EU-ba, akkor a német, afrancia, a lengyel és a magyar gazdák lehúzhatják a rolót+ videó

Megosztás itt:

Koppenhágában nagy erők feszültek egymásnak és össze, hogy mindenképpen rábírják Orbán Viktort, hogy támogassa mindazt, ami Ukrajnával kapcsolatos. Legyen szó EU-csatlakozásról, legyen szó Ukrajnának nyújtandó irgalmatlan pénzügyi segélyről, hitelről, kölcsönről, fegyverekről.

Az EU-csúcson "mindenki" csak arról beszélt, hogy egyedül a magyarok nem akarják, hogy Ukrajna EU-tag legyen. Valamilyen rejtélyes oknál fogva, azokról az országokról, amelyek hosszú-hosszú évek óta gátolják egyéb tagjelölt országok felvételi, valamiért nem esett szó. Vajon miért?

Hogyha Ukrajna egyszer bekerül az unióba, és az ezen a 30 millió hektáron negyedannyi ráfordítással megtermelt élelmiszert, mint ami az unióban ráfordításba kerül, azon a dömping áron, irgalmatlan mennyiségben megtermelt élelmiszer elönti az Európai Unió piacát, akkor a francia, az olasz, a lengyel, a magyar gazdák lehúzhatják a rolót.

