Háttérkép - Górcső alatt Ukrajna és Európa jövője

Brüsszel nyíltan hirdeti, hogy a bevándorlók tömeges befogadását tekinti legfőbb céljának - közölte Zsigmond Barna Pál, a Fidesz országgyűlési képviselője. Fontos, hogy minél több ember fejezze ki aláírásával, hogy támogatja a kormány bevándorlás-ellenes politikáját - jelentette ki Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője. A tudományos élet és a kormány közös felelőssége felhívni a világ figyelmét a keresztényüldözésre – mondta Azbej Tristan, a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára. Tanulással a reménytelennek tűnő helyzetekből és környezetből is ki lehet törni – hangsúlyozta Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára. Háttéralkut kötött az MSZP és a Jobbik. A Magyar Nemzet birtokába jutott hangfelvételen Ujhelyi István arról beszél, hogy megállapodtak a Jobbikkal a szavazóköri biztosok szoros együttműködéséről. Ujhelyi István szocialista EP-képviselő szerint, „aki kicsi pártra szavaz, azzal fideszes mandátum keletkezik”, ezért az egyetlen közös listát, az MSZP - Párbeszédét kell támogatni. Az egyesült balliberális tömb létrehozása befejeződött - jelentette ki a Mi Hazánk Mozgalom elnöke. Toroczkai László szerint az Európai Parlamenti választás kampányfinisében azt lehet tapasztalni, az a balliberális tömbön belüli pozícióharcról szól, és arról, hogy ki tud jobban helyezkedni az önkormányzati választásokra. Ősszel kerülhet piacra a nyugdíjcélú állampapír, a bevezetés részleteit a következő hónapokban hozzák nyilvánosságra - közölte Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikáért felelős helyettes államtitkára. A magyarországi bankok termékei továbbra is nagyon drágák, jelentősen javítani kell a hatékonyságukat és erőteljes innovációt kell végrehajtaniuk – mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. A kormány idén 6 milliárd forinttal támogatja az építésgazdasági kis- és középvállalkozások termelékenységét növelő technológiai korszerűsítést - mondta György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,11 százalékos emelkedéssel új történelmi csúcson zárt 42 693,52 ponton. Több mint 300 milliárd forinttal nőttek az adóbevételek az év első három hónapjában a tavalyi azonos időszakkal összehasonlítva - mondta Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. Szakmai országjárásba kezd a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ, hogy átadják a gazdáknak azokat az új ismereteket, amelyekkel hatékonyan lehet csökkenteni az aszálykárokat – mondta Gyuricza Csaba, a szervezet főigazgatója. Az EP-választáson arról is döntünk, hogy a magyar agrárium érdekei mentén politizáló erőket támogatunk, vagy hagyjuk, hogy a brüsszeli bürokrácia a bevándorlást támogassa a mezőgazdaságból élőknek járó forrásokból - mondta Feldman Zsolt államtitkár. A magyar kormány mindig partner kíván lenni a külhoni magyarok szerzett jogainak a megőrzésében, bővítésében - jelentette ki Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Csíkszeredában. Abban nincs vita az ENSZ-ben sem, hogy Európa és a világ jövőjét is alapvetően meghatározó jelenség a tömeges illegális migráció - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Egy koppenhágai bíróság terrorcselekmény előkészítése miatt bűnösnek mondott ki egy Svédországban élő 32 éves szíriai menekült férfit - büntetéséről májusban dönt a dániai bíróság. Azonnali kiutasítás vár a Lampedusára érkező 70 illegális bevándorlóra - közölte az olasz belügyminiszter. Matteo Salvini hangsúlyozta: nem mentésről volt szó, és az illegális bevándorlók nem számítanak menedékkérőnek. Megvétózta a szlovák „himnusztörvényt” Andrej Kiska államfő, így az visszakerült a pozsonyi parlament elé. Rugalmas, azonban legfeljebb október 31-ig tartó halasztásról született megállapodás az európai uniós vezetők rendkívüli csúcsértekezletén az Egyesült Királyság kilépési dátumának ügyében. A brit európai uniós tagság megszűnésének hat hónapos elhalasztása a legjobb megoldás az Európai Unió egységének megőrzésére – közölte Emmanuel Macron francia elnök. Az Európai Unió elhárította a brit európai uniós tagság rendezetlen, megállapodás nélküli megszűnése jelentette veszélyeket - hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár Brüsszelben. Theresa May brit kormányfő kijelentette: mindent megtesz annak érdekében, hogy a szigetország rendezett formában elhagyhassa az uniót akár már május 22-én, annak ellenére, hogy az uniós tagországok vezetői hat hónapos kiterjesztést biztosítanak erre. Az Európai Szocialisták Pártja a jogállamisággal kapcsolatos aggályai miatt befagyasztottnak tekinti kapcsolatát a román kormány vezető erejét képező Szociáldemokrata Párttal - közölte a Hotnews.ro hírportál. Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő valószínűsíthető választási győzelmével jobb az esély a békére - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Tripolit fenyegető humanitárius katasztrófa veszélyére figyelmeztet a líbiai főváros vezetésének több tagja, nemzetközi szervezetek pedig a harcok elhúzódásától tartanak. Letartóztatták Omar el-Besír szudáni elnököt, az ország irányítására katonai tanács jött létre - jelentette be a szudáni védelmi miniszter. Három hónapos rendkívüli állapotot hirdettek Szudánban, és az ország irányítását átvevő katonai tanács kétéves átmenet idejéig áll majd Szudán élén, ezután választásokat tartanak – közölte a védelmi miniszter. Megkezdődött Indiában a parlamenti választás, amely több mint egy hónapig tart - a hétszakaszos voksolás első körében 20 szövetségi tagállamban és 91 régióban járulnak az urnák elé a szavazók. Megegyezés született a vöröskereszt és Venezuela kormánya között a nemzetközi humanitárius segélyek fogadásáról - közölte a segélyszervezet. Vádat emelnek Barack Obama volt amerikai elnök egykori jogi tanácsadója, Greg Craig ellen, mert eltitkolta, hogy 2012-ben Ukrajnának dolgozott - jelentette a The Wall Street Journal. Ecuador visszavonta Julian Assange diplomáciai menedékjogát - jelentette be Lenín Moreno. Az ecuadori elnök azzal indokolta a döntést, hogy a Wikileaks internetes kiszivárogtató portál alapítója többször megsértette a nemzetközi egyezményeket. Őrizetbe vette a Scotland Yard Julian Assange-t, a WikiLeaks kiszivárogtató portál alapítóját, aki évek óta Ecuador londoni nagykövetségén tartózkodott. Egy ember meghalt, 15-en pedig megsérültek, amikor felrobbant egy lakóház az észak-karolinai Durham városában - a hatóságok szerint a tragédiát gázszivárgás okozta. Finnországban a rendőrség felszámolt egy kokainkereskedő hálózatot, amely 13 kiló kokaint csempészett az országba Hollandiából 2017 és 2018 között, az ügyben többtucatnyi gyanúsított van. A Mars sarkvidékeinél és egyenlítőjénél nedves területeket fedezett fel a bolygó felszínének vízjéglerakódásait összegző térkép elkészítésekor az ExoMars TGO szonda - közölték a kutatók. Szünetelt a határforgalom Ásotthalomnál, mert egy férfi gránátnak látszó tárgyat adott át a beléptetését végző rendőröknek. Gyilkossági kísérlet miatt előállítottak egy 60 éves férfit a Hajdú-Bihar Megyei Egyeken, aki a gyanú szerint összeveszett 68 éves élettársával, majd egy késsel életveszélyesen megsebesítette. A Gyulai Törvényszék húsz év fegyházbüntetésre ítélte azt a nőt, aki 2017-ben baltával agyonverte nagyanyját Sarkadkeresztúron. Csalókra figyelmeztet az Elmű-Émász - bejelentést kaptak arról, hogy a nevükben keresik fel az ügyfeleket ismeretlen személyek „adatgyűjtés” címén. Férfi kézilabda-Eb selejtező, 3. forduló: Oroszország – Magyarország 19:25 Barka Emese az 57 kilogrammos súlycsoport elődöntőjében győzött a bukaresti birkózó Európa-bajnokságon, így pénteken biztosan dobogóra állhat. Németh Zsanett bronzérmet szerzett a 76 kilósok között a birkózó Európa-bajnokságon. Galambos Ramóna vereséget szenvedett az 59 kilogrammos súlycsoport bronzmérkőzésén, így ötödik lett a birkózó Európa-bajnokságon. A 62 kilós Sastin Marianna és az 53 kilogrammos Dénes Mercédesz is kikapott a negyeddöntőben a birkózó Európa-bajnokságon. Szombaton elrajtol a 34. Telekom Vivicittá Városvédő Futás Budapesten. Az eseményre 88 országból, és több mint 1000 hazai településről jelezték részvételüket.