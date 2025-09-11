Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó

Megosztás itt:

Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba. A hírről Bogár László és Bayer Zsolt is kifejtette véleményét. A műsorvezető többek között arról szólt, hogy szerinte nem egészen véletlenül történt ez talán közvetlenül az előtt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megtartotta évértékelő beszédét. Bayer Zsolt azt is hozzátette, hogy ha valakinek nem állt érdeklében ez a dróntámadás, az egyedül az oroszok, de érdeke lehetett ez az önsorsrontó Európai Uniós vezetésnek és érdeke lehetett ez Ukrajnának, amely bele akarja rángatni Európát a háborúba.

