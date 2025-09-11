Keresés

Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 22:30 | HírTV
Lengyelország Bogár László Bayer Zsolt Háború Ukrajnában orosz drónok

A Háttérkép adásában Bogár László közgazdász osztotta meg véleményét aktuális politikai és gazdaság-politikai témákról. A műsort Bayer Zsolt vezette.

  • Háttérkép – Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba + videó

A tartalomból:

Fegyverek, robbanószerek nélküli orosz drónok repültek be Lengyelországba. A hírről Bogár László és Bayer Zsolt is kifejtette véleményét. A műsorvezető többek között arról szólt, hogy szerinte nem egészen véletlenül történt ez talán közvetlenül az előtt, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megtartotta évértékelő beszédét. Bayer Zsolt azt is hozzátette, hogy ha valakinek nem állt érdeklében ez a dróntámadás, az egyedül az oroszok, de érdeke lehetett ez az önsorsrontó Európai Uniós vezetésnek és érdeke lehetett ez Ukrajnának, amely bele akarja rángatni Európát a háborúba. 

 

Teljes adás:

Románia rémálma: kétszámjegyű infláció – senki nem ússza meg a válságot

Sokan támadják Szőke András humoristát, amiért csatlakozott a Vidéki Digitális Polgári Körhöz

Komment – Feszültség a stúdióban, hergelés az országjáráson és halálos kimenetelű merénylet a tengerentúlon + videó

