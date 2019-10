Háttérkép: Ez a korszak egy birodalomváltási időszak

Az Egyesült Államok próbálja ezt az Eurázsiai, egyébként teljesen természetes, békés együttműködést megfúrni, a kérdésem arra irányul az általatok oly sokat emlegetett két Amerika, a birodalmi Amerika és a nemzetállami Amerika közül, melyik fúrja Európa és Ázsia és Eurázsia együttműködését, azért nem tiszta pontosan a válasz erre, mert nyilvánvaló, hogy az ember hajlamos rávágni, hogy a birodalmi Amerika, akár Trump ellenében is, hiszen ez az a birodalmi Amerika, amelyik magát az amerikai elnököt is bármilyen eszközzel, most már látjuk megpróbálja megbuktatni, ugyanakkor a kereskedelmi háborút Kína ellen Trump indította meg, úgy tűnik, hogy bizonyos ügyekben ő is felül erre a vonatra. – mondta Bayer Zsolt műsorvezető.

Az az igazság, hogy nem lehet a két dolgot teljesen elválasztani, alapvetően azt mondanánk, hogy a birodalmi Amerikának az érdeke, hogy ebből semmi ne legyen, ugyanakkor példaként egy ügyet említenék, ha gázról van szó, ami nem akármi, akörül nagy gázok vannak, az meg érdekes módon a nemzetállami Amerikának is hallatlan érdeke, hiszen azt nemzeti vállalatok termelik ki nagy mennyiségben és ez egy nagy fordulat volt, következés képpen a nemzetállami Amerikának az érdeke, hogy ide Európaba is meg egyéb helyekre is vigyék az amerikai rétegrepesztett gázt, így tehát nem lehet ezt egyértelműen eldönteni. Azt mondom, ha százalékos arányt kell húzni akkor 70 százalékban világbirodalmi Amerika 25-30 százalékban pedig a nemzetállami.

– Boros Imre, közgazdász.

Ráadásul, ha ezt már így említetted tovább bonyolítja ezt a helyzetet az, hogy valóban nagyon nehéz eldönteni, tehát itt azért összekeverednek az érdekek. Nagyon érdekes lenne elgondolni azt a helyzetet, ami mondjuk 30 év múlva előáll, ha nem lesz már világbirodalom Amerika akkor a nemzetállam Amerika is óriási és erős ország lesz, közel 400 milliós népességű, 10.000.000 négyzetkilóméteres, tehát értelemszerűen keresi majd a helyét, mint annak idején a kicsi és jelentéktelen Portugália vagy Hollandia, amelyek szintén voltak világbirodalmak, visszacsúsztak nemzetállammá és keresték a helyüket, meg is találták, nyilván Amerika is meg fogja találni. Azok az érdekek majd Eurázsia különböző elemeihez a szuverén nemzetállamok együttműködésén alapulnak majd. Itt viszont értelemszerűen a birodalomnak az a stratégia érdeke működik, hogy Eurázsia semmiféle képpen ne tudjon békésen együttműködni mert rivális, az egész világra nézve. Eurázsia nem csak Eurázsiát jelentené ebben az esetben, hanem egy olyan komplexumot amely az egész világot meghatározza

– mondta Bogár László, közgazdász.

Hír TV