Háttérkép: Ellentmondásos eredmények születtek a politikai botrányok hatására

Csak azokat a fejlesztési forrásokat nem kapja meg Karácsony Gergely, amelyeket nem kér, a korábbi főpolgármesterrel kötött megállapodásokat a kormány betartja - mondta a Fidesz frakcióvezetője a képviselőcsoport kihelyezett ülése után. Kocsis Máté közölte: a főváros az ország leggazdagabb városa, a legtöbb forrás is ide érkezett, jelenleg 4400 milliárd forintnyi fejlesztés van folyamatban vagy tervben, amelyek fölött az új főpolgármester rendelkezik. Kitűzi a szivárványszínű zászlót a Pride alatt a városházára Karácsony Gergely. A megválasztott főpolgármester első munkanapján újságírói kérdésre erősítette meg kiállását a homoszexuális rendezvénysorozat mellett. Karácsony Gergely Tarlós István főpolgármesterrel való találkozója után, amelyen a város ügyeinek átadás-átvételéről tárgyaltak azt mondta: Budapest díszpolgári címét adományozza majd Tarlós Istvánnak és Demszky Gábornak is. Felfüggeszti párttagságát Lackner Csaba az MSZP-ben -a politikus ezt a Facebook oldalán jelentette be. Úgy fogalmazott: nem akarja, hogy személye terhelje azt a közösséget, amelyhez eddig tartozott. Dokumentumok igazolják, hogy a kispesti vagyonkezelő vezetőjének, Kránitz Krisztiánnak ingatlanja van Spanyolországban, amit nem tüntetett fel vagyonnyilatkozatában – írja a Magyar Nemzet. Sem az elnöki posztra, sem más tisztségre nem pályázik a párt november 9-re összehívott tisztújító kongresszusán Sneider Tamás, a Jobbik elnöke. Nagy sikere van a Magyar Falu Programnak, a februárban kiírt pályázatra a jogosult települések 96 százaléka jelentkezett, már több mint 10 ezer pályázat érkezett - mondta a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc közölte: a munkahelyteremtés és a béremelés miatt fenn kell tartani a gazdasági növekedés ütemét, jövőre 152 milliárd forintot különített el a kormány bérrendezésre. A Vodafone 20 éve folyamatosan megújulásra törekszik Magyarországon, és jelentős szerepet vállal a legkorszerűbb távközlési technológia, az 5G társadalmi hasznosításában - mondta Szijjártó Péter külügyminiszter. A víz kérdése összeköt, mert a Föld vízkészleteit együtt használjuk, ezért együtt vagyunk felelősek azok mennyiségének és minőségének megőrzéséért - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Budapesti Víz Világtalálkozón. A fiatalok szeretnének tiszta környezetben élni, ezt a természetes igényt fogalmazták meg a pályázatra beadott rajzokkal, fotókkal, plakátokkal - mondta Áder János köztársasági elnök az SDG for Kids verseny díjkiosztó rendezvénye után. Tízezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség október 23-i programjaiba, amelyeken lengyelországi társaik is részt vesznek. Aláírták az Európai Unió állam- és kormányfői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök a brit EU-tagság megszűnését szabályozó megállapodást. A brüsszeli csúcs résztvevői a Brexit-szerződés szövegét a kétnapos tanácskozás első napján hagyták jóvá. Írország célkitűzései teljesültek, az elfogadott megállapodás szerint nem lesz szigorú határellenőrzés a brit-EU határokon - jelentette ki Leo Varadkar ír miniszterelnök. Londonban alelnökké választotta Mesterházy Attilát a NATO Parlamenti Közgyűlése. Az MSZP volt első embere egyhangú szavazással lett a testület második számú vezetője. Orbán Viktor a V4-országok kormányfőivel egyetértett abban: valós a veszélye, hogy újabb jelentős migrációs mozgás indul Törökország felől Európa irányába, amennyiben nem sikerül Szíriában biztonságos zónát létesíteni a visszatérő menekültek számára. Ha Törökországból nem Szíria, hanem Európa felé indul újra a felerősödő migrációs hullám, akkor Csehország, Lengyelország és Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak határai megvédéséhez. Továbbra sem apad a Görögországot érő migrációs hullám, az utóbbi egy napban legalább 474 menedékkérő érkezett a görög égei-tengeri szigetekre - közölte az athéni polgári védelmi minisztérium. Az Egyesült Államok és Törökország Észak-Szíriára vonatkozó tűzszüneti megállapodást kötött - jelentette be Mike Pence amerikai alelnök Ankarában, miután Recep Tayyip Erdogan török államfővel egyeztetett. Európai Tanács: Törökországnak fel kell hagynia mindenfajta katonai tevékenységgel Szíriában, amely további szenvedést okoz a civil lakosságnak és jelentősen veszélyezteti az Iszlám Állam legyőzése érdekében eddig elért eredményeket. Japán csatlakozik az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA missziójához, mellyel 2024-re újra űrhajósokat küldene a Holdra - jelentette be a japán Nemzeti Űrkutatási Bizottság. Többen életüket vesztették, amikor összecsaptak a Sinaloa drogkartell fegyveresei a kommandósokkal a mexikói Culiacánban. Egyes források szerint a háborúskodás amiatt tört ki, hogy a hatóságok letartóztatták Ovidiót, a drogbáró fiát. Észak-Koreában tavaly 20 ezer ember halhatott meg tuberkulózisban, 25 százalékkal több, mint egy évvel korábban az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint. Vasárnapig forgalomkorlátozásokra és közlekedési változásokra kell számítani a Hősök tere környékén a 12. Nemzeti vágta miatt - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Karbantartás miatt ideiglenes menetrendi változások lesznek október 19-től 20-ig a Budapest-Cegléd-Szolnok vonal elővárosi forgalmában, illetve a Budapest-Szeged vonal InterCity közlekedésében - közölte a Mávinform. A Budapest-Vác-Szob vonalon ma este nyolc órától vasárnap éjfélig, illetve október 25-én este nyolc órától 27-én éjfélig pályakarbantartást végeznek Nagymaros és Szob között, emiatt módosul a vasúti menetrend. Női kosárlabda Európa Kupa: VBW CEKK Cegléd - Valencia (spanyol) 51:77 Halász Bence a világbajnokság után a Nemzetközi Alétikai Szövetség kalapácsvető sorozatában is a harmadik helyen végzett. Özbas Szofi a 63 kilogrammos kategóriában aranyérmet szerzett a marrákesi junior cselgáncs-világbajnokságon.