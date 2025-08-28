Keresés

Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

2025. augusztus 28., csütörtök 22:30

Míg Magyarország 20 évig gürcölt az EU kegyeiért, Ukrajna három év alatt kétszer annyi pénzt markolt fel Brüsszeltől, mint amennyit hazánk valaha kapott. Fegyverek, homályos számlák és feltételek nélküli kivételezés – ez a recept Kijevben, miközben a magyar adófizetők csak a brüsszeli szigor morzsáit kapják. Meddig nézzük tétlenül, hogy az EU a saját tagállamai helyett egy feneketlen kútba önti a milliárdokat?

  • Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó

Kijev terrortámadása az EU ellen?

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A Vásárhelyi Forgatag üzenete: A magyar összetartozás nem eladó, és nem tűri a rombolást

A Vásárhelyi Forgatag üzenete: A magyar összetartozás nem eladó, és nem tűri a rombolást

 Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.

