Háttérkép - Brüsszel új kedvence: Ukrajna három év alatt lenyeli, amit Magyarország két évtized alatt se látott + videó
2025. augusztus 28., csütörtök 22:30
| Hír TV
Míg Magyarország 20 évig gürcölt az EU kegyeiért, Ukrajna három év alatt kétszer annyi pénzt markolt fel Brüsszeltől, mint amennyit hazánk valaha kapott. Fegyverek, homályos számlák és feltételek nélküli kivételezés – ez a recept Kijevben, miközben a magyar adófizetők csak a brüsszeli szigor morzsáit kapják. Meddig nézzük tétlenül, hogy az EU a saját tagállamai helyett egy feneketlen kútba önti a milliárdokat?
Marosvásárhelyen, a 12. Vásárhelyi Forgatag nyitóünnepségén a magyar lélek ereje és a nemzeti összetartozás üzenete harsogott. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára világosan fogalmazott: a közelgő választásokon nem kevesebb forog kockán, mint az elmúlt 15 év nemzetpolitikai sikereinek megőrzése. Az a szellemiség, amely szerint „minden magyar felelős minden magyarért”, és amely a határon túli magyarságot nem idegenként, hanem a nemzet szerves részeként látja, most veszélyben van.
Miközben Zelenszkij folyamatosan fenyegeti Magyarországot, Isztambulban több fordulós tárgyalás zajlott, amihez az oroszok nem fűztek nagy reményt. Donald Trump emellett úgy döntött, atomfegyvereket telepít Európába, válaszul az orosz fegyverkezési lázra. A Háttérkép stúdiójában Bogár László és Boros Imre közgazdászok Gajdics Ottó műsorvezetővel feltárják, mi állhat még a háttérben.
Az Európai Unió új hétéves költségvetése hatalmas felháborodást keltett: a gazdák szerint a támogatások drasztikus csökkentése és az Ukrajnának juttatott milliárdok veszélyeztetik Európa élelmiszer-biztonságát. A Háttérkép stúdiójában Bogár László és Boros Imre közgazdászok Gajdics Zsolt műsorvezetővel feltárják, mi áll a brüsszeli döntések hátterében, és miért fizethetik meg ennek árát a magyar gazdák.