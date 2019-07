Háttérkép: ,,A dollár a mi pénzünk, de az önök problémája”

A kormány továbbra is kiáll a „Stop Soros” törvénycsomag és a migránsok betelepítését tiltó alkotmánymódosítás mellett, mert azok Magyarország és a magyar emberek védelmét szolgálják - közölte Hollik István kormányszóvivő. A távozó brüsszeli Európai Bizottság még elvégzi a piszkos munkát a bevándorláspárti erőknek – reagált az EB bejelentett eljárásaira a Kormányzati Tájékoztatási Központ. A magyar kormány visszautasítja a jogállami kritériumokhoz kötődő uniós finanszírozást - mondta a Reuters hírügynökségnek az igazságügyi miniszter. Varga Judit figyelmeztetett: Budapest ellen fog állni az Európai Bizottság minden olyan törekvésének, hogy az EU fejlesztési támogatásait azon jogállami elvek betartatásához kössék, amelyet Brüsszel szerint a „nacionalista” magyar hatóságok megsértenek. A beteg gyerekükkel kórházban tartózkodó szülőknek szerzett be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 379 ágyat, amelyeket 32 intézményben osztanak szét - jelentette be Gondos Miklós, az ÁEEK főigazgatója. Több mint nyolcszázmillió forintra pályázhatnak köznevelési intézmények többek között tehetséggondozó programok és tanulmányi versenyek rendezésére a Nemzeti Tehetség Program keretében - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Tavaly a szabadfelhasználású Diákhitel 1-et 6 százalékkal, míg a felsőoktatási képzési díjakra igénybe vehető Diákhitel 2-őt 34 százalékkal több diák vette igénybe az egy évvel korábbinál - mondta Magyar Péter, a Diákhitel Központ vezérigazgatója. A kormány 16,4 milliárd forinttal megemelte a Komplex Útfelújítási Program pénzügyi keretét - mondta Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Erdélyi újszülöttek kaptak jelképes értékű ajándékcsomagot Kolozsváron a magyar államtól, amelyet Lőrinczi Zoltán, az Emmi helyettes államtitkára adott át családoknak. A rendszerváltozás - minden hibájával és hiányosságával - az elmúlt két évszázad nagy történelmi fordulópontjai közül az egyik, ha nem a legpozitívabb esemény – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Tusnádfürdőn. Az ellenzéki pártok azért akarják megdönteni a kormányt és elzavarni a Fideszt és a KDNP-t, hogy pénzhez és hatalomhoz jussanak – mondta Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti bizottságának elnöke Tusnádfürdőn. Össznemzeti érdek a román-magyar megbékélés - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának kormánypárti elnöke a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborból jelentkező Magyarország élőben című műsorunkban. Németh Zsolt kifejtette, hogy egyelőre nem sikerült rendezni az erdélyi magyarság helyzetét, ugyanis folyamatosan jelen van Erdélyben egy olyan erő, amely nem akarja az összefogást Magyarország és Románia között. Újabb jelentős összegű támogatást ítélt meg a magyar kormány a vajdasági magyarság nemzeti jelentőségű fejlesztéseire és programjaira - jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tusnádfürdőn. Tízezres demonstrációt szerveznek augusztus végére az úzvölgyi temetőbe - mondta a Hír TV riporterének a Romániai Magyar Demokrata Szövetség politikusa. Borboly Csaba hangsúlyozta, hiába próbálták elhallgattatni a focihuligánok június 6-án az erdélyi magyarokat, ők kiállnak jogos tulajdonukért. Szili Katalin szerint el kell érni, hogy az Európai Unió is foglalkozzon az unión belüli őshonos kisebbségek jogaival. A miniszterelnöki megbízott Tusnádfürdőn beszélt az európai jogvédelemről. Az EP-választásokon nem dőlt el a migrációval kapcsolatos politikai harc, de van remény arra, hogy egy hosszú küzdelem végén a migrációt ellenző politikai erők győzzenek - jelentette ki Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az Európai Bírósághoz fordult az Európai Bizottság, a harmadik szakaszba léptetve ezzel a „Stop Soros” törvénycsomag miatt még tavaly júliusban Magyarország ellen megindított kötelezettségszegési eljárást. Új magyar brandek felépítését szorgalmazta Varga Mihály pénzügyminiszter Tusnádfürdőn egy, a versenyképesség témájában rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Kitüntette azokat az önkéntes tűzoltókat és orvosokat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Zágrábban, akik részt vettek a július 11-én a horvátországi A4-es autópálya egyik fizetőkapujánál balesetet szenvedett magyar család mentésében. Lengyelország Andrzej Duda elnök jelenlegi kabinetfőnökét és külpolitikai államtitkárát, Krzysztof Szczerskit javasolja a biztosi posztra - közölte Mateusz Morawiecki kormányfő. Észak-Macedónia októberben bizonyosan megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az Európai Unióval - mondta Johannes Hahn uniós bővítési biztos. A Brexit e szakaszában is lehetséges egy új megállapodás az EU-val, de ennek nem lehet része az Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határellenőrzés bevezetésének megelőzését célzó tartalékmegoldás - mondta Boris Johnson brit miniszterelnök. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke telefonon beszélt Boris Johnson új brit kormányfővel, és arra figyelmeztette, hogy semmiképp nem tárgyalható újra az Egyesült Királyság európai uniós kiválási feltételrendszeréről megkötött s Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-főtárgyalója arra intette a közösség bennmaradó 27 tagállamát, hogy Boris Johnson új brit miniszterelnök követelései elfogadhatatlanok a brit kilépési szerződés visszavonásáról. Felborult több, migránsokat szállító gumicsónak a Földközi-tengeren a líbiai partok közelében, mintegy 150 ember halhatott meg - közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Nemzetközi Migrációs Szervezet. Lefoglalta a Neyma orosz tartályhajót az Ukrán Biztonsági Szolgálat arra hivatkozva, hogy korábban akadályozta az ukrán hajók áthaladását a Kercsi-szoroson - közölte a RIA orosz hírügynökség. Elengedték az ukrán hatóságok az Izmail kikötőjében feltartóztatott orosz tartályhajó legénységét - közölte a kijevi orosz nagykövetség. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát Kabulban, az afgán bánya- és olajipari minisztérium dolgozóit szállító kisbusz mellett - legalább nyolcan meghaltak, és csaknem harmincan megsebesültek. Törökország a hadsereg és a hírszerzés összehangolt munkájának eredményeként „ártalmatlanította” Észak-Irakban az erbíli török főkonzulátus egyik munkatársa ellen elkövetett gyilkosság két kitervelőjét - jelentette az NTV török hírtelevízió. Donald Trump amerikai elnök megvétózta a Szaúd-Arábiának és az Egyesült Arab Emírségeknek történő fegyvereladások tiltásáról hozott kongresszusi határozatokat. Nemkívánatos külföldi nem kormányzati szervezetnek minősítette az amerikai Atlanti Tanácsot az orosz főügyészség. Az amerikai szövetségi agrárminisztérium 16 milliárd dollárral készül megsegíteni a farmereket - jelentette be Sonny Perdue agrárminiszter. Meghalt 92 éves korában Bédzsi Káid esz-Szebszi tunéziai elnök - jelentette be az észak-afrikai ország elnöki hivatala. Észak-Korea két azonosítatlan rakétát lőtt fel az ország keleti partvidékén lévő Vonszan város térségéből - közölte a dél-koreai hadsereg egyesített vezérkari bizottsága. Mintegy 20-30 ezer utas rekedt szerdán az amszterdami repülőtéren az üzemanyag-feltöltésben keletkezett problémák miatt. Továbbra is zavarok várhatóak az amszterdami Schiphol repülőtér működésében. Folytatódik az európai hőhullám: Németországban a hőség miatt leállítanak egy atomerőművet, Párizsban a több mint 70 éves abszolút melegrekord, Nagy-Britanniában pedig a júliusi melegrekord dőlt meg. Elásott holttestet találtak a rendőrök egy dávodi ház udvarán - közölte a rendőrség. Teherautóval ütközött és a helyszínen belehalt sérüléseibe egy motoros Csákvárnál - közölte a rendőrség. Egy busz és egy autó ütközött össze az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, egy ember meghalt - közölte a rendőrség. A Városligetben talált világháborús bomba hatástalanítása miatt több troli és busz is módosított útvonalon közlekedik holnap délelőtt - közölte a BKK. Pályakarbantartás miatt változik a 3-as és 69-es villamos menetrendje két hétvégén is - közölte a BKK. Kapás Boglárka aranyérmet nyert 200 méter pillangón a dél-koreai Kvangdzsuban zajló vizes világbajnokságon. Németh Nándor országos csúccsal a hatodik helyen végzett 100 méter gyorson a kvangdzsui világbajnokságon. A magyar férfi vízilabda-válogatott 12:10-re kikapott az olasz csapattól a vizes világbajnokság elődöntőjében, így eldőlt, hogy a dél-koreai Kvangdzsúban nem szerzett olimpiai kvótát. Stollár Fanny két szettben kikapott a spanyol Paula Badosa Giberttől a Palermóban zajló salakpályás női tenisztorna nyolcaddöntőjében. Suhajda Szilárd elérte a 8611 méteres K2-t; ezzel ő lett az első magyar hegymászó, akinek sikerült feljutnia a Föld második legmagasabb hegycsúcsára.