Az évszázad átverésének vége? A bíróság most adhat igazságot a devizahitelesek százezreinek

Történelmi, bár még nem jogerős ítélet született: a Fővárosi Törvényszék kötelezte az UniCredit Bankot, hogy fizessen vissza csaknem 41 millió forintot egy devizahitelesnek. A döntés, amely az Európai Bíróság iránymutatásán alapul, kimondja: a banknak kell viselnie az árfolyamkockázat teljes terhét. Ez az ítélet az "évszázad átverésének" végét jelentheti.
A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Itt az újabb Patrióta fordulat, a jobboldal ugyanis óriási győzelmet aratott a Csehországban. Ébredezik Európa? Kezdhet félni az eddigi nyugat-európai mainstream irányt képviselő ballibeláris elit? Boros imre közgazdász és Bogár László közgazdász Gajdics Ottónak fejtették ki véleményüket.
Az amerikai politikai rendszer soha nem látott mértékű megosztottságon megy keresztül. Miközben Donald Trump visszatért a Fehér Házba, a washingtoni elit, a média és a „mélyállam” harca nem szűnik. A Háttérkép stúdiójában elemezzük: vajon a populista mozgalom képes lesz gyökeresen megváltoztatni az amerikai külpolitikát és gazdaságot, vagy az intézményrendszer csapdájában ragad az „Amerika az első” doktrína?