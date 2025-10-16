Keresés

Az évszázad átverésének vége? A bíróság most adhat igazságot a devizahitelesek százezreinek

2025. október 16., csütörtök 22:30 | Hír TV
ítélet bíróság Bogár László UniCredit devizahitel Boros Imre átverés Európai Unió Bírósága Háttérkép

Történelmi, bár még nem jogerős ítélet született: a Fővárosi Törvényszék kötelezte az UniCredit Bankot, hogy fizessen vissza csaknem 41 millió forintot egy devizahitelesnek. A döntés, amely az Európai Bíróság iránymutatásán alapul, kimondja: a banknak kell viselnie az árfolyamkockázat teljes terhét. Ez az ítélet az "évszázad átverésének" végét jelentheti.

  • Az évszázad átverésének vége? A bíróság most adhat igazságot a devizahitelesek százezreinek

A Tisza Párt szerint a Fidesz akadályozza a szimpatizánsok utazását az október 23-i fórumra

Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó

 A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".

