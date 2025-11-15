Harsány – Szoboszlai Dominik csúcsra járatja az életét + videó

Megosztás itt:

Szoboszlai Dominik csúcsra járatja az életét, úgy tűnik, minden összejött a fiatal focistának: siker, pénz, csillogás, gyönyörű család.

Kétszáznál is több embert igazoltattak a rendőrök egy budapesti szórakozóhelyen. 49-től mintát is vettek és 16 embernél igazolódott be, hogy drogot fogyasztottak, ami arányaiban végül is nem sok az ilyen jellegű szórakozóhelyeken ritka a józan ember.

Már az alvás is jövedelmező az Egyesült Arab Emírségekben. Jutalom jár azoknak ugyanis, akik legalább hét órán keresztül nem nyúlnak a mobiljukhoz éjszaka. A svéd bútorgyártó cég legújabb ötlete pedig egy ágyikó a telefonnak, amely érzi, hogy mennyi ideig van nyugalomban a kis telefon.

Az adás vendégei:

Muri Enikő, musicalszínésznő, énekesnő,

Mészöly Géza, válogatott labdarúgó, edző,

Vincze Ottó, válogatott labdarúgó,

Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész.

