Harsány

Harsány – Szoboszlai Dominik csúcsra járatja az életét + videó

2025. november 15., szombat 21:00 | HírTV

Unja a politikai közhelyeket? Harsányi Leventével és válogatott megmondóemberekkel várjuk a gluténmentes, normabontó politikai piknikre!

  • Harsány – Szoboszlai Dominik csúcsra járatja az életét + videó

A tartalomból:

Szoboszlai Dominik csúcsra járatja az életét, úgy tűnik, minden összejött a fiatal focistának: siker, pénz, csillogás, gyönyörű család.

 Kétszáznál is több embert igazoltattak a rendőrök egy budapesti szórakozóhelyen. 49-től mintát is vettek és 16 embernél igazolódott be, hogy drogot fogyasztottak, ami arányaiban végül is nem sok az ilyen jellegű szórakozóhelyeken ritka a józan ember.

Már az alvás is jövedelmező az Egyesült Arab Emírségekben. Jutalom jár azoknak ugyanis, akik legalább hét órán keresztül nem nyúlnak a mobiljukhoz éjszaka. A svéd bútorgyártó cég legújabb ötlete pedig egy ágyikó a telefonnak, amely érzi, hogy mennyi ideig van nyugalomban a kis telefon.

 

Az adás vendégei:

 Muri Enikő, musicalszínésznő, énekesnő,

Mészöly Géza, válogatott labdarúgó, edző,

Vincze Ottó, válogatott labdarúgó,

Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas színművész, szinkronszínész.

Teljes adás:

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

