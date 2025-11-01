Harsány – Nevetségessé vált a Louvre az évszázad rablásával + videó

A tartalomból:
Nevetségessé vált a Louvre az évszázad rablásával.
Az utolsókat rúgja Európába a véleménynyilvánítás, elég egy szarkasztikus komment és már kopogtat is a rendőrség az ajtón.
A guillotine alá kerülhet jópár autógyár feje, amennyiben nem lazít az EU a 2035-re tervezett robbanómotoros autók kivezetésén.
Az eddig formájában megszűnik a névkérelmezés és jelentősen megrövidül az utónévkönyv.
Lehet, hogy az egész török futball bajnokság bunda? Több száz játékos és játékvezető csalt a mérkőzések során.
