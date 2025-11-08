A hét politikai nonszensze Harsányi Leventével – A normabontó politikai piknik + videó
2025. november 08., szombat 21:00
| Hír TV
Unja már a komolykodó, unalmas politikai elemzéseket, ahol a végén semmivel sem lett okosabb? Akkor üdvözöljük a Harsány-ban, a normabontó politikai pikniken! Itt Harsányi Levente és vendégei garantáltan közhely- és gluténmentesen fejtik meg a hét eseményeit.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A Harsányi Levente által vezetett műsorban Kollányi Zsuzsi énekesnő, Szabó András "Csuti" műsorvezető, Rizner Dénes "Deniz" előadóművész és Szécsi Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó mondta el véleményét a felvetett színes, bulváros témákról.