Zelenszkij kitart amellett, hogy nem ügyködnek atomfegyver készítésén és bevetésén

„Soha nem mondtuk, hogy atomfegyverek létrehozására készülünk. Azt mondtam, hogy a Budapesti Memorandum aláírásakor kimondták, hogy Ukrajna lemond az atomfegyverekről, Ukrajna pedig ezektől az aláíró országoktól (akkor még Oroszországtól), Kínától és USA-tól kapot ígéretet arra, hogy garantálni fogják a biztonságot, a területi integritást és a szuverenitást - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott mai sajtótájékoztatón. Hozzátette: ez azt jelenti, hogy lemondtunk az atomfegyverekről, és ezeknek az embereknek, akik partnerek voltak, biztonsági garanciákat kellett nyújtaniuk nekünk.

Az ukrán elnök felidézte, hogy a budapesti memorandum nem mentette meg Ukrajnát az orosz katonai agressziótól, ezért a NATO-ba helyezi reményeit. Mark Rutte a tájékoztaton hozzátette, hogy a médiának nem szabad eltussolnia a tényeket. Szerinte Ukrajnának a NATO-ban kell lennie, és a partnerek mindent megtesznek Ukrajna győzelméért.

Korábban a Bild című német kiadvány egy meg nem nevezett ukrán tisztségviselőre hivatkozva azt írta, hogy Ukrajna rendelkezik az atomfegyverek létrehozásához szükséges anyaggal és tudással: „Megvan az anyag, megvan a tudás, ha van rá szándék, csak néhány hétre lesz szükségünk hogy létrehozzuk az első bombát.”

Volodimir Zelenszkij ugynakkor a mai Európai Parlamentben tartott tájékoztatóján is utalt az atomfegyverre. Mint mondta, Donald Trump amerikai republikánus párti elnökjelölttel folytatott beszélgetésén felidézte az 1994-ben a nagyhatalmak által aláírt budapesti memorandumot is, amelyben Ukrajna feladta nukleáris arzenálját, cserébe függetlensége és területi épsége szavatolásáért, emlékeztetve arra, hogy az aláírók között Oroszország is szerepelt. Mint mondta, ezek után Ukrajnának két választása van: vagy ismét nukleáris fegyverekre tesz szert, vagy pedig a NATO-hoz csatlakozik. „Mi nem az atomfegyvereket választottuk, hanem a NATO-t, és azt hiszem, Donald Trump megértett engem” – szögezte le.

Donald Trump is üzent ma. „Soha nem lett volna szabad elkezdenie a háborút” – mondta a volt elnök egy interjúban Patrick Bet-David podcastjában. „Szerintem Zelenszkij a legnagyobb eladó, akit valaha láttam. Valahányszor idejön, 100 milliárdot adunk neki. Ki más kapott már ilyen sok pénzt a történelem során? Senki. És ez nem jelenti azt, hogy nem akarok neki segíteni. De soha nem lett volna szabad hagynia, hogy elkezdődjön a háború. Ez a háború vesztes." - fogalmazott Donald Trump.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: AFP