Szörnyű napra ébredt Ukrajna – kegyetlen pusztítást végeztek az orosz csapások

Megosztás itt:

A légierő parancsnokságának kedden a Telegramon közzétett jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 32 különböző típusú rakétával, valamint 440 csapásmérő és megtévesztő drónnal támadt ukrajnai célpontokat.

A légvédelem 428 légi támadóeszközt ártalmatlanított, azonban 10 helyen becsapódásokat észleltek, 34 helyszínen pedig a lezuhanó roncsok okoztak károkat.

Kijevben az előzetes információk szerint 14 ember meghalt és további 99 megsebesült - jelentette az Ukrajinszka Pravda hírportál hatósági jelentések alapján.

Vitalij Klicsko kijevi polgármester azt közölte, hogy a fővárosban több mint 40 lakás megsemmisült, a mentési munkálatok még nem értek véget, így az áldozatok száma tovább nőhet.

Ihor Klimenko belügyminiszter arról számolt be, hogy Kijev több kerületében 27 helyszínen csapódtak be rakéták és drónok, valamint a lezuhant roncsok is károkat okoztak, lakóépületeket, oktatási intézményeket és kritikus infrastrukturális létesítményeket ért találat.

A katasztrófavédelem Telegramon közzétett jelentése szerint több ember még a romok alatt lehet abban a lerombolt kilencszintes lakóházban, amelyet rakétacsapás ért. A mentők addig folytatják a romok eltakarítását, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy minden ember biztonságban van és megkapja a szükséges segítséget - áll a hivatalos közleményben.

Egy ember meghalt a kedd éjszaka Odesszát ért orosz csapások következtében.

A 60 éves nő holttestét a romok alatt találták meg, egy másik embert pedig jelenleg is keresnek, 17 ember megsebesült - közölte Oleh Kiper megyei katonai kormányzó a Telegramon. Szavai szerint az oroszok lakóépületeket romboltak le Odessza történelmi központjában, és egy óvodát is találat ért. A csapás következményeinek felszámolása folyamatban van, minden illetékes szolgálat a helyszínen dolgozik - mondta Oleh Kiper.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz támadásra reagálva hangsúlyozta, hogy az egész világnak, az Egyesült Államoknak és Európának végre úgy kell reagálnia, ahogy egy civilizált társadalom reagál a terroristákra.

A legutóbbi orosz támadást kommentálva Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en kifejtette: Vlagyimir Putyin orosz elnök mindezt szándékosan teszi a G7-csúcs alatt. "Ezzel jelzi, hogy teljesen semmibe veszi az Egyesült Államokat és más partnereket, akik a gyilkosságok befejezésére szólítottak fel" - írta bejegyzésében a külügyminiszter.

Fotó: Tűzoltók és a katasztrófavédelem tagjai egy orosz rakéta- és dróntámadásban találatot kapott lakóépületnél Kijevben 2025. június 17-én. MTI/AP/Jevhen Maloletka