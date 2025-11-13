Sokkolta az ukránokat a korrupciós botrány – egyesek a vérüket adják, mások a saját zsebüket tömik + videó

Az ellopott pénzeket eredetileg az energetikai infrastruktúra megerősítésére kellett volna költeni, hogy az ukrán családok ne éljenek sötétségben, ám helyette mások meggazdagodását szolgálták. A részletekről Dunda György ungvári tudósító számolt be a HírTV Napindító című műsorában.
Hidegkuti Konstantin nemzetközi kapcsolatok szakértő szerint a korrupció Ukrajnában a függetlenség kikiáltása óta folyamatosan jelen van. Kiemelte, bár a botrány komoly, az elnök valószínűleg túl fogja élni a helyzetet, megpróbálva másra hárítani a felelősséget.
Továbbra is rengeteg menekült érkezik a harcok sújtotta területekről Nyugat-Ukrajnába és Kárpátaljára, jelenleg pedig több tízezer ember várja azt is, hogy az ukrán hatóságok kimenekítsék őket. Sokak viszont úgy döntenek, maradnak, annak ellenére, hogy se víz, se fűtés az adott területen.
Március óta a legnagyobb dróntámadást indította meg Moszkva ellen az ukrán hadsereg. Az oroszok hétfőn és kedden legalább 44 drónt semlegesítettek a főváros térségében. A HírTV stúdiójában Tóth Máté nemzetközi és energiajogász.
Ukrajnában demográfiai válság van, ami már a háború kitörése előtt is éreztette hatását, ugyanakkor az elmúlt néhány évben ez a folyamat felgyorsult és egyre katasztrofálisabb következményekkel jár. A részletekről Dunda György kárpátaljai tudósító számolt be a Napindítóban.