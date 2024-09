Putyin rakétái ezúttal egy ukrán katonai kiképzőtábort romboltak le

Megkaptam az előzetes jelentéseket a Poltavát ért orosz csapásról. A rendelkezésre álló információk szerint két ballisztikus rakéta csapódott be - mondta Volodimir Zelenszkij. Az ukrán államfő hozzátette, hogy a csapásban 41 katona meghalt, további 180 katona megsebesült. Igor Moszijcsuk már arról számolt be, hogy több mint 600 katona sérült meg a Poltavában lévő kiképzőközpontot ért rakétacsapásban, és több tucat katona meghalt. A volt parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy az ukrán katonai vezetést kell felelősségre vonni az incidensért. Megjegyezte, hogy a parancsnokoknak nem lett volna szabad megengedniük, hogy ilyen nagy létszámú személyzetet csoportosítsanak egy helyre.

