Pravoszláv hívekre lőttek rá mise közben a Cserkaszi városban lévő Szent Mihály Arkangyal-székesegyházban + videó

Az incidensről csütörtökön a Pravoszláv Újságírók Szövetsége elnevezésű, a hivatalos Kijev által oroszbarátnak minősített ukrán szervezet számolt be elsőként a Telegram-csatornáján. A tájékoztatás szerint szerda éjjel mintegy száz, maszkot viselő férfi rontott be liturgia közben a templomba, amelyet a híveknek akkor még sikerült megvédeniük. A második roham már elfoglalta a székesegyházat. Az újságíró-szövetség szerint az ukrán hatóságok támogatását élvező, a rivális Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU) érdekében fellépő támadók lövöldöztek a hívekre és paprikaspray-vel fújták le őket. Több hívő megsérült, Feodoszij cserkaszi és kanevi metropolita fejsérüléssel kórházba került. A templomból a behatolók pénzt, iratokat, számítógépeket és ikonokat hurcoltak el. A rendőrség nem avatkozott be az incidensbe, de híradások szerint utóbb eljárást indított, huliganizmus címén.

A lövöldözős incidensről az interneten több videofelvétel is megjelent. Az orosz külügyi szóvivő a tárca honlapján közzétett állásfoglalásában a cserkaszi székesegyház - az UPC legnagyobb temploma - elfoglalását "az ukrán neonácik" újabb bűncselekményének minősítette. Felszólította a nemzetközi közösséget, hogy ítélje el "a kijevi rezsimnek" az UPC elleni háborúját. "Az illetékes emberi jogi intézmények és mechanizmusok - az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága (OHCHR) és az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának a vallás- és lelkiismereti szabadsággal foglalkozó különmegbízottja, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala, valamint az EBESZ soros elnökségének az intolerancia és a diszkrimináció elleni küzdelemmel foglalkozó személyes képviselője - bűnös módon hallgatnak. Az ortodox templomokat elfoglaló, a hívőket akár fizikai erőszakig elmenően üldöző, és a lelkészeket megtámadó kijevi neonácik bűncselekményeivel való ilyen mértékű cinkosságot a Zelenszkij-rezsim az általa elkövetett barbár cselekedetek bátorításaként fogja fel" - hangoztatta Zaharova.

Thameen Al-Kheetan, az OHCHR szóvivője a RIA Novosztyinak nyilatkozva nyugtalanítónak nevezte a cserkaszi székesegyházban történt incidensről a közösségi médiában megjelent felvételeket. A tisztségviselő szerint a felvételeken "a jelek szerint legalább három esetben látható erőszakos összecsapás a különböző ortodox közösségek között Cserkasziban". Ukrajnában alapvetően két ortodox egyház rivalizál egymással. Az egyik a kijevi vezetés által Moszkva-barátnak bélyegzett, Moszkva által pedig történelminek és kánoninak tekintett Ukrán Ortodox Egyház (UPC), amely zsinatának 2022. május 27-i határozatával kilépett a moszkvai patriarkátus fennhatósága alól, a másik pedig az ukrán kormány támogatásával megalapított Ukrajna Ortodox Egyháza (PCU), amely Konstantinápolytól 2019-ben kapta meg az autokefáliát - a státuszt, amelyben egy egyház püspöke nem tartozik más autoritás alá.

Annak dacára, hogy az UPC - Moszkva szerint a legnépesebb ukrajnai ortodox felekezet - a háború miatt hivatalosan elfordult az Orosz Ortodox Egyháztól (RPC), az ukrán kormány egyebek között megvonta tőle a keleti szláv kereszténység legfontosabb központjának tekintett, a XI. században alapított és a szovjet időkben államosított Pecserszka Lavra kijevi barlangkolostor használati jogát. A szerzetesek maradásának feltételeként a PCU-hoz való csatlakozást nevezték meg.

A háború kezdete óta az UPC többtucatnyi papját vették őrizetbe Oroszországgal való kollaborálás vádjával, többeket pedig az állampolgárságuktól is megfosztottak. Az UPC szerint a vádakat bizonyítékok nem támasztják alá. A PCU hívei az elmúlt két és fél év során több száz templomot foglaltak el erőszakkal. Szeptember végén Ukrajnában hatályba lépett az Oroszországgal kapcsolatban álló vallási szervezetek tevékenységének betiltásáról szóló jogszabály, amely lehetővé teszi az UPC törvényen kívül helyezését.

