Politico: Féltucat orosz vadászgépet reguláztak meg német NATO-gépek

Hat orosz repülőgépet fogtak el NATO-gépek, miközben a Balti-tenger felett repültek az elmúlt két napban – közölte a lett hadsereg közleménye alapján a Politico. Az orosz gépek repülési terv nélkül és kikapcsolt jeladóval haladtak, így azonosították őket pénteken és szombaton, de a lett légteret nem sértették meg. Német Eurofighter vadászgépeket vetettek be az orosz gépek figyelmeztetésére és annak érdekében, hogy elkísérjék őket.

Ez korántsem az első eset, hogy orosz repülőgépek az EU és a NATO légtere felé tévedtek – írja a lap. A hónap elején egy orosz drón zuhant le az ország keleti részén fekvő Rēzekne régióban, miután Fehéroroszországon keresztül repült be. Orosz drónok az elmúlt hónapokban többször is behatoltak román területre, miközben Moszkva továbbra is bombázza a szomszédos ukrajnai Ogyessza régiót.

Közben a kijevi légierő vasárnap közölte, az éjszaka folyamán Ukrajna ellen indított 80 orosz drónból 71-et lelőtt.

A német légierő szombaton ettől függetlenül közölte, hogy öt, a Balti-tenger felett repülő orosz repülőgépet azonosított, és Eurofightereket vetett be kíséretükre.

Forrás: Mandiner

Fotó: APA / AFP