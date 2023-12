Olekszij Aresztovics, az ukrán elnök egykori főtanácsadója: itt az ideje tárgyalni Oroszországgal + videó

Megosztás itt:

Olekszij Aresztovics már hónapok óta negatív megjegyzéseket tesz az ukrán vezetőkre, és az Oroszországgal való konfliktus mielőbbi lezárását követeli. Véleménye szerint Ukrajna nem nyerheti meg ezt a háborút, és szeretné, ha minél hamarabb véget érne a konfliktus Oroszországgal. Ezt a pesszimizmust egyre többen osztják Ukrajnában. ,,Nehéz'' a helyzet a keleti fronton - ismerte el például vasárnap Olekszandr Szirszkij, az ukrán szárazföldi csapatok parancsnoka.

James Vance, az amerikai szenátus republikánus képviselője szerint pedig az Egyesült Államoknak el kell fogadnia, hogy Ukrajnának területeket kell átadnia Oroszországnak, és hogy le kell zárnia ezt a háborút. Vance a CNN-es a State of the Union című műsorban elmondta, hogy ellenzi, hogy több segélyt küldjenek Ukrajnának, mert nem hiszi, hogy Kijev valaha is képes lesz legyőzni Oroszországot.

Fotó: Facebook

HírTV