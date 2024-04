Nem csak a Telegram, a TikTok is veszélyben van Ukrajnában + videó

Megosztás itt:

Nagyon sok a hatalommal kritikus fiók van jelen a Telegramon és a TikTok-on.

„Akár amerikai döntés nélkül is korlátozó intézkedéseket vezethetnek be a TikTok-kal szemben, amennyiben nem csökkentik az ott jelenlévő orosz propagandát és a Telegram kapcsán pedig már törvénytervezet is van az ukrán törvényhozás előtt, ami annak teljes betiltását tenné lehetővé.”

- számolt be Dunda György a legfrissebb ukrán eseményekről.

Eközben készült egy új felmérés is, miszerint a megkérdezettek több, mint fele megérti azokat, akik semmilyen módon nem akarnak katonának állni, nem akarnak a frontra menni, féltik az életüket.