Napindító: Dunda György - Változott az ukránok narratívája + videó

Már a New York Times is arról cikkezik, hogy egyre több ukrán várja a tűzszünetet.

"A New York Times a címlapján számolt be erről az ukrán hangulatváltozásról. Az ukrajnai média is átvette és elemezte ezt a cikket. (...) Maga az államfő is az elmúlt hetekben egyértelműen változtatott a korábbi narratíváin. Eddig tabuként kezelte, hogy esetleg területet adna békéért cserébe, de legújabb nyilatkozataiban már arról beszélt, hogy nem biztos, hogy fegyveres úton fogja Ukrajna visszaszerezni valemennyi területét."

- számolt be Dunda György Ukrajna legfrissebb eseményeiről.