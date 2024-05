Napindító – Dunda György: Az ukránok oroszpártinak tekintik Ficót, kommentekben ünnepelték a merényletet + videó

"Itt is sokkolóan hatott a Fico elleni merénylet. Ugyanakkor, az itteni közösségi médiában is bőven lehet találkozni gyűlölködő kijelentésekkel. Olyan kommentekkel is találkoztam, ahol gyakorlatilag ünnepelték ezt az esetet. Ugye Ukrajnából nagyon sokan a háború miatt indulatosabban, máshogy reagálnak a Fico elleni merényletre, hiszen itt sokan úgy tekintenek rá, hogy beállt az oroszpárti tagok közé és nem azt domborítják ki, hogy ő békét szeretne."

