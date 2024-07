Napindító: Dunda György - Ukrajna ma még nincs kész a kompromisszumra Oroszországgal + videó

"Többen is a tűzszüneti javaslat ellen emeltek szót. A nap folyamán az amerikai külügyminisztérium részéről volt egy információ, ami erősen megkérdőjelezte a tűzszüneti javaslatot, annak hatékonyságát. Miután ez megjelent, ennek nyomán sorra megszólaltak az ukrán vezetők. Kezdte a sort az ukrán elnöki hivatal vezetője, aki azért nem volt jelen az ukrán-magyar találkozón, mert éppen az Egyesült Államokban tartózkodott, ahol az amerikai védelmi miniszterrel is egyeztetett. Azt mondta, hogy Ukrajna ma még nincs kész a kompromisszumra Oroszországgal."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.