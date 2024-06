Napindító: Dunda György - Újabb korrupciós eset Ukrajnában + videó

Megosztás itt:

Egy toborzótiszt fia azt ígérte 20 ezer dollár fejében édesapja kapcsolatain keresztül felmentés biztosít, illetve olyan papírokat is ígért, mellyel szabadon elhagyhatják az országot azok, akik ezt az összeget kifizetik neki.

"A nyomozóiroda munkatársai egy újabb pénzköteg átvételekor érték tetten. Tucatnyi személyi okirat fénymásolatát is megtalálták nála. Vélhetőleg ezek is már olyan előkészített ügyfelek voltak, akik ezt a 20 ezer dollárt kifizették vagy annak egy részét már átadták azért cserébe, hogy felmentést élvezzenek. Illetve üres behívó blankókat is találtak a toborzótiszt fiánál. Ami érdekes, a sajtó arról cikkezett az újabb korrupciós eset után, hogy az édesapja, aki most toborzóként kényszersorozással foglalkozik Vinnyica megyében, korábban 2017-ben önmaga is kerülte a behívást és a behívó ellenére nem volt hajlandó bevonulni a hadseregbe, bújkálni próbált és akkor eljárás is indult ellene."

-mondta Dunda György.