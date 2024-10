Napindító: Dunda György - Többen Oroszország gyengülésével számolnak a közel-keleti konfliktus miatt + videó

Megosztás itt:

"Megoszlanak a vélemények. Egyes elemzők szerit Ukrajnának nem tesz jót, hogy a közel-keleti konfliktus ilyen erővel kiújult, mert egyrész eltreli a világ figyelmét és Ukrajnának nagyon fontos, hogy a figyelem folyamatosan Kijeven, az ukrajnai háborún maradjon, másrészt tartanak attól, hogy fegyverszállítások tekintetében is Ukrajna megsínyli ezt a helyzetet, hiszen most Izrael élvezhet proiritást. Viszont találkozni ellenvéleményekkel is, akik szerint ez a közel-keleti fellángolás akár Ukrajna kezére is játszhat mégpedig oly módon, hogy Oroszországot gyengítheti, mivel Iránt, mint Oroszország legfőbb szövetségesét emlegetik."

- mondta Dunda György.