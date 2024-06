Napindító: Dunda György – Több tízezer iskolás gyereket képeznek ki Ukrajnában + videó

A Deutsche Welle riportjára hivatkozva jelentette a HírTV-nek Dunda György kárpátaljai tudósító, hogy Ukrajnában már az iskolás gyerekeket tanítják a háborúra, különböző katonai technikákra, illetve fizikai és pszichés felkészítés is zajlik a gyerekek számára az iskolákban. Dunda György hozzátette: Ukrajnában a 18. születésnapjukat betöltött férfiak számára kötelező a sorkatonai szolgálat, a felsőosztályos diákoknál pedig már eleve van egy olyan tantárgy, ami a katonai szolgálatra való előkészítésnek felel meg, de emellett hasonló tematikájú képzések folynak az oktatási intézményekben a délutáni, napközis foglalkozásokon is.

Your browser does not support the video tag.