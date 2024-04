Napindító: Dunda György – Tisztségviselők és hivatalnokok kaphatnak felmentést a szolgálat alól + videó

Megosztás itt:

A tegnapi nap során már végszavazás céljából a parlamenthez került a mozgósítási törvénytervezet.

„Az Ukrajnában élő emberek millióit érinti. Gyakorlatban azokat is érinti, akik elmenekültek és uniós tagállamokban várják meg a háború végét. Az is elképzelhető, hogy akár már a mai nap folyamán végleges formában meg is szavazhatják ezt a jogszabály tervezetet”

-fogalmazott Dunda György.

A törvénytervezetben található pontok közül kiemelkedő például, hogy a hatálybalépéstől számítva mindenkinek 60 napja lesz, hogy felkeresse a toborzóirodát, hogy aktualizálja az adatait, melynek nyomán mindenki kap egy új katonakönyvet.

„Ezt a katonakönyvet kötelező lesz magunknál hordani úgy, mint egy személyi igazolványt. Bármilyen igazoltatásba futhat bele az ember, ezt elkérik.”

Sokak pénzért vásároltak rokkantsági igazolványt, ezt is igyekeznek szűrni innentől.

„A törvényhozói szándék szerint a nemzeti rendőrség, az ukrajnai ügyészségek, a korrupció ellenes ügyészségek, az Állami Nyomozó Iroda, a katasztrófaelhárítás munkatársai, Gazdasági Bűnözés Elleni Hivatal valamennyi munkatársa felmentést élvez, mint ahogy az állami hivatalnokok egy része, az önkormányzatok vezetői, parlamenti képviselők. Sőt, a parlamenti képviselőknek joguk van arra, hogy megnevezzenek még pluszban két személyt, tanácsadót, akik szintén védettséget élveznek majd a mozgósítással szemben. Ez az a pont, ami belpolitikai vitákat indított el és ez vélhetően csak fokozódni fog.”

- mondta Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója.