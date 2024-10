Napindító: Dunda György - Szeptemberben nagyobb volt az orosz előrenyomulás, mint az egész tavalyi évben + videó

Megosztás itt:

"Megjelent egy infografika, melyben az olvasható ki, hogy csak augusztus és szeptember folyamán öt és félszer annyi területet veszített el Ukrajna Oroszországgal szemben, mint a teljes 2023-as esztendőben. (...) A katonák is folyamatosan arról beszélnek, hogy egyre nehezebb a keleti frontokon. (...) Nagyon sok elemző Ukrajnában is, illetve nyugaton is a kurszki betöréssel hozzák összefüggésbe az ukrajnai keleti-dombaszi szakasz egyre nehezebb állását.(...)Éppen ma mutatja be Zelenszkij azt a győzelmi tervét, amivel végig turnézta az államokat, illetve nem rég több európai fővárosban is járt. Konkrétumokat nem tudunk, sajtótalálgatások voltak. Azt tudjuk, hogy egyértelmű jóváhagyást, támogatást sehol sem kapott."

- mondta Dunda György.