Napindító: Dunda György - Rejtőzködnek a hadköteles korú férfiak + videó

"Hatalmas ennek a törvénylek a társadalmi elutasítottsága. Azt látjuk, hogy a hadköteles korú férfiak többsége igyekszik rejtőzködni. (...) Nagyon sok fuvarozó vállalat arra panaszkodik, hogy egyszerűen nem tud sofőröket felvenni, mert az emberek félnek. Egyébként a Nemzetközi Fuvarozók korábban már tűntettek is. Olyan eset is volt, hogy akik éppen külföldön voltak, azok ott hagyták a kamiont a rakománnyal és egyszerűen küföldön maradtak, mert féltek hazatérni Ukrajnába. (...) A társadalmi elutasítottság csak egy dolog. Már komoly katonai vezetők is panaszkodnak erre a mozgósítási törvényre."

