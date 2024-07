Napindító: Dunda György - Orbán Viktorral tárgyal Volodimir Zelenszkij + videó

Megosztás itt:

Orbán Viktor Kijevbe érkezett, a béke megteremtésének lehetőségéről tárgyal Volodimir Zelenszkij, ukrán elnökkel tárgyal.

"Magyarország átvette az Európai Tanács soros elnöki tisztségét és ebben a csomagban Ukrajna fontos helyet tölt be. Orbán Viktor miniszterelnök a békekeresésnek a fontosságára felhívta már a figyelmet magyarországi elnöksége során is. Ezért nyilván ez is megköveteli azt, hogy Volodimir Zelenszkij-el is egyeztessen a békekeresés reményében."

- számolt be az eseményekről Dunda György, a HírTV kárpátaljai tudósítója. Hozzátette, hogy egyre több olyan interjút jelentetnek meg, melyben Zelenszkij a kompromisszum kereséséről beszél.