Napindító: Dunda György - Nagyon rég nem volt ilyen masszív rakétaterror Ukrajna ellen + videó

"Már 37-re emelkedett a halálos áldozatok száma, van közte 4 kiskorú. A sérültek száma is elérte a 170-et. Miután még nagyon sok helyen és nem csak Kijevben zajlanak a munkálatok a törmelékek szétszedés, elképzelhető, hogy még további áldozatok, illetve sebesültek is lehetnek. Ami biztos, hogy nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen masszív rakétaterror Ukrajna ellen és ha megnézzük Vitalij Klicsko kijevi polgármester is úgy fogalmazott, hogy ez a háború kirobbanása óta ez az egyik legnagyobb erejű támadás volt. Összesen harmincnyolc rakétával támadt Oroszország az ukrán légvédelem ebből harmincegyet megsemmisített."

