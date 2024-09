Napindító: Dunda György - Nagyon magas az ukrán hadsereg átlagéletkora + videó

"Sokan térnek ki arra, hogy nagyon nem jó az, hogy átlag életkort tekintve ennyire idős az ukrán hadsereg, mert értelem szerűen sokkal nehezebben tud harcolni. Volt egy felmérés, amely kimutatta, hogy a háború idején azok, akik a frontvonalban voltak az étekora 30 év körül mozgott, most pedig ez az arány 48 év. Ennek az a magyarázata, hogy, akik önként jelentkeztek a háború elején, jellemzően fiatalabbak voltak. Most önként gyakorlatilag Ukrajnában már senki nem jelentkezik a seregbe. Akit pedig az utcán és a mozgósítás során ilyen-olyan módon sorozásra tudnak bírni azok már elmúltak 40, de sőt inkább 50 évesek is."

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.