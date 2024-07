Napindító: Dunda György - Már postai úton is küldhetik a behívókat + videó

A HírTV kárpátaljai tudósítója elmondta, már postai úton is kézbesíthetik a behívókat, melynek pár napon, de legkésőbb egy héten belül eleget kell tenni, különben büntetést szabhatnak ki. Amennyiben a büntetések elérik a 160 ezer hrivnyát, akkor már nagyon komoly szankciókra is számíthatnak a hadkötelesek. Akár még az ingatlanjaikat is elvehetik tőlük.

