Napindító: Dunda György - Már az asszonyok probálnak nekimenni a toborzótiszteknek dühükben + videó

Továbbra is sokan úgy probálnak menekülni a sorozás elől Ukrajnában, hogy neki vágnak a Tiszának, mivel az erőszakos mozgósítás még mindig jelen van az országban.

"Továbbra is nagy számban próbálnak illegálisan elmenekülni a hadköteles korúak az országból. Attól, hogy kevesebb videó kering az interneten, a közösségimédia terekben, nem jelenti azt, hogy a toborzás visszaállt a teljesen törvényes mederbe. Továbbra is vannak túlkapások, illetve az emberek részéről továbbra is hatalmas ennek az elutasítottsága."

- mondta Dunda György.