Napindító: Dunda György - Magukra hagyták az ukrán katonákat + videó

A fronton harcoló katonák nyilatkoztak arról, hogy mi történt velük Vuhledarban.

"Ellentmondásosak a hírek. A hivatalos verzió szerint maga Zelenszkij a szokásos videóüzenetében is úgy fogalmazott, hogy Vuhledart elengedték, mert az ukrán katonák, az emberéletek megmentése fontosabb. A regionális parancsnokság is arról számolt be, hogy kivonulási parancsot adott az ott szolgálatot teljesítő hadtesteknek. Ezzel szemben a 72-es zászlóalj néhány katonája a BBC újságíróinak nyilatkozott és ők merőben mást állítottak. Gyakorlatilag a szavaikból az állapítható meg, hogy sorsukra hagyták őket. Erre panaszkodtak. Azt állították, hogy önként, egyedül döntöttek arról, hogy miután gyakorlatilag az orosz erők körbevették a várost, megpróbálnak egyedül, szervezett körülmények nélkül kivonulni."

- mondta Dunda György.