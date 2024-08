Napindító: Dunda György - Kárpátalján már több mint 40 magyar áldozata van a háborúnak + videó

"Egy ungvári katonáról van szó, aki még február elején veszítette életét, de csak most került a szeretteihez haza a holtteste és most tudták tisztességesen eltemetni, amire Ungváron, a megyeszékhelyen került sor. 1970-es születésű férfiról van szó, akinek az édesanyja Nyíregyházán él és egyik lánya Debrecenben. Mentősként dolgozott Ungváron. (...) Kárpátalján már több mint 40 magyar gyökerekkel rendelkező áldozata van a háborúnak. (...) Azt is tudjuk, hogy legalább 400 magyar gyökerekkel rendelkező, magyar nemzetiségű katona szolgál az ukrán hadsereg kötelékében"

