Napindító: Dunda György - Interjúban gúnyolódott Magyarországon Mihajlo Podoljak + videó

"Valóban azt mondta az interjúban, hogy 2025 januárjától sem a gáz, sem a kőolaj tranzitot Ukrajna biztosan nem fogja átengedni a területén. A Barátság kőolaj vezeték kapcsán külön megjegyezte, hogy tisztában vannak azzal, hogy emiatt a lépés miatt nagyon nehéz helyzetbe kerül Csehország, Szlovkia és Magyarorszáot is megnevezte. Magyarország esetében elég gúnyosan megjegyezte, hogy "az általunk nagyon szeretett Magyarország is emiatt szenvedni fog". Hozzátette, hogy az eu korábban egy nyilatkozatot fogadott el, melyben az érintett országokat arra kérte, hogy ezeket a szállításokat diverzifikálja."

