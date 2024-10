Napindító: Dunda György - Hatalmas adóemeléseket vezetnek be Ukrajnában + videó

Megosztás itt:

Megszavazták az adóemeléseket Ukrajna-szerte.

"Több alkalommal is már az elmúlt hetekben szó volt arról, hogy Ukrajna egy nagyobb adóemelési csomaghoz folyamodik, hogy tovább tudja finanszírozni a háborút. Ez a tegnapi nap folyamán meg is történt, az ukrán parlament elfogadta ezt az adóemelési csomagot, aminek a legfontosabb pontja, hogy 1,5 %-ról 5 %-ra emelik az úgynevezett hadiadót. Ezt még 2014-ben az euromajdan után fogadta el az ukrán parlament. Azóta mindenki fizeti a béréből, mindenféle keresetből, sőt most már kiterjesztenék autó és lakásvásárlásokra is. Az egyetlen felmentési kategóriát a katonák élvezik, hiszen azt a pénzt a hadsereg működtetésére fordítják. Ők továbbra is csak 1,5 %-ot fizetnek hadiadóként."

- számolt be Dunda György.